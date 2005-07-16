تعيين سفير جديد مصر در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الزمان چاپ لندن ، منابع آگاه در قاهره با اعلام اين مطلب كه مصر سفيرجديد خود را در بغداد برگزيده است تصريح كردند به زودي سفير جديد مصردرعراق به جاي ايهاب شريف- كه درهفته گذشته توسط گروه القاعده به قتل رسيد- وارد عراق مي شود.

بر اساس گزارش ها اين تصميم پس ازفشارهاي آمريكا به اين منظوراتخاذ شد كه درمورد اهداف اين عمليات تروريستي تحقيق وهمچنين اين جنايت تروريست ها پيروزي محسوب نشود. اين منبع هيچ نامي از سفير جديد نبرده است .

اين درحالي است كه علي جمعه مفتي مصر بدنبال كشته شدن ايهاب شريف در مصر اعلام كرد هر آنچه درعراق از نا امني هاي امنيتي و بي ثباتي ها درحال وقوع است مسبب آن اشغالگري وحشيانه در خاك عراق است . وي در ادامه خاطر نشان ساخت تمامي كشورهاي اسلامي و غير اسلامي اشغالگري و هر مساله اي كه سبب خونريزي دراين كشور مي شود را محكوم مي كنند.

اين مفتي مصري با تاكيد بر اين مطلب كه مقابله با اشغالگران حق ملت عراق است ، عراقي ها را به اجتناب از مقاومت غيرقانوني فراخواند.

درعين حال پايگاه اينترنتي محيط گزارش داد اعضاي هيئت ديپلماسي مصر روز گذشته عراق را ترك كردند. احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصرنيز در پي به قتل رسيدن ايهاب شريف اعلام كرد قاهره در نظر دارد كادر ديپلماتهاي خود را در عراق كاهش دهد.

شايان ذكر است ايهاب شريف كه به عنوان سفير مصر در عراق در اين كشور حضوررا داشت توسط نيروهاي وابسته به زرقاوي ربوده شده و پس از آن به قتل رسيد.