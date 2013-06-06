آغاز رقابت تبلیغاتی 8213 کاندیدای شوراهای اسلامی شهر و روستا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری زمان تبلیغات کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت یک هفته و تا ساعت ۲۴ ، ۲۲ خرداد عنوان کرد.

وی افزود: در این دوره از انتخابات، هشت هزار و ۲۱۳ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان تایید نهایی شده و می توانند با هم رقابت سالم برگزار کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت، از این تعداد هفت هزار و ۷۸۳ نفر مرد و ۴۳۰ نفر زن به عنوان نامزد عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستای هرمزگان شناخته شدند.

بامری افزود: از۹۰۱ نفر ثبت نام شدگان شهری ، ۷۸۱ نفر مرد و ۱۲۰ نفر زن و از هفت هزار و ۷۳۶ نفرروستایی ،تعداد هفت هزار و ۳۹۹ نفر مرد و ۳۳۷ نفر زن تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه تعداد انصرافی های چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۰۵ نفر بوده است گفت: از این تعداد ۱۸۳ نفر مرد و ۳۲ نفر زن است.