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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۴

بامری اعلام کرد:

آغاز رقابت تبلیغاتی 8213 کاندیدای شوراهای اسلامی شهر و روستا در هرمزگان

آغاز رقابت تبلیغاتی 8213 کاندیدای شوراهای اسلامی شهر و روستا در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات هرمزگان آغاز رقابت تبلیغاتی 8213 کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری زمان تبلیغات کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا به مدت یک هفته و تا ساعت ۲۴ ، ۲۲ خرداد عنوان کرد.

وی افزود: در این دوره از انتخابات، هشت هزار و ۲۱۳ نفر برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان تایید نهایی شده و می توانند با هم رقابت سالم برگزار کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت، از این تعداد هفت هزار و ۷۸۳ نفر مرد و ۴۳۰ نفر زن به عنوان نامزد عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستای هرمزگان شناخته شدند.

بامری افزود: از۹۰۱ نفر ثبت نام شدگان شهری ، ۷۸۱ نفر مرد و ۱۲۰ نفر زن و از هفت هزار و ۷۳۶ نفرروستایی ،تعداد هفت هزار و ۳۹۹ نفر مرد و ۳۳۷ نفر زن تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه تعداد انصرافی های چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۰۵ نفر بوده است گفت: از این تعداد ۱۸۳ نفر مرد و ۳۲ نفر زن است.

 

 

کد مطلب 2070370

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