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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

منوری:

شوراي شهر مشهد به حوزه فرهنگ و مفاخر ايراني اسلامي توجه كند

شوراي شهر مشهد به حوزه فرهنگ و مفاخر ايراني اسلامي توجه كند

مشهد - خبرگزاري مهر: شاعر خراساني گفت: شوراي شهر چهارم مشهد بايد به حوزه فرهنگ و مفاخر ايراني اسلامي توجه كند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی منوری، ظهر پنچشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: مهمترین بحث در شورای شهر توجه به  فرهنگ و مفاخر ايراني اسلامي است.

وي با تاكيد بر اينكه آشناسازي جوانان با مفاخر فرهنگي بايد در اولويت هاي كاري شوراي چهارم قرار بگيرد، افزود: در حال حاضر بسياري از مشكلات در شهر مربوط به امور فرهنگي و غفلت از اين حوزه خطير است.

منوري يادآور شد: حل مشکلات حوزه نشر از جمله گرفتن سهمیه های ارزان دولتی، کمک به شاعران جهت چاپ کتاب هایشان توجه ویژه به جلسات ادبی و انجمن های ادبی از دیگر نکاتی است که در حوزه فرهنگی شورای شهر باید مدنظر قرار گیرد.

شاعر خراساني با اشاره به تعیین مستمری برای شاعران از محل بودجه های فرهنگی، گفت: براي شاعران از محل بودجه هاي فرهنگي بايد مستمري لازم در نظر گرفته شود.

 

کد مطلب 2070371

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