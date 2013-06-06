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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

ستاد انتخاباتی ولایتی در غرب مازندران فعال شد

ستاد انتخاباتی ولایتی در غرب مازندران فعال شد

نوشهر - خبرگزاری مهر: ستاد انتخاباتی علی اکبر ولایتی در غرب مازندران فعال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول ستاد تبلیغات انتخاباتی ولایتی در غرب مازندران پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح ستاد ولایتی در غرب مازندران اظهار داشت: حماسه سیاسی با حضور پرشور مردم در انتخابات رقم می خورد.
 
سید امیرعباس موسوی میرکلایی با اشاره به نامگذاری سالجاری به حماسه سیاسی و اقتصادی گفت: اولین حماسه سال در انتخابات پیش روی رقم خواهد خورد.
 
وی با اشاره به احراز صلاحیت هشت نامزد ریاست جمهوری گفت: همه نامزدها محترم هستند و هر هشت نفر لیاقت ریاست جمهوری را دارند.
 
موسوی میرکلایی تصریح کرد: برنامه دکتر ولایتی نسبت به سایر نامزدها، خاص و ویژه است و عنوان کرده اند که ظرف 100 روز اقتصاد ایران را سامان می بخشد.
 
مسئول ستاد تبلیغات انتخاباتی ولایتی در غرب مازندران بیان داشت: سوابق مدیریتی و تجریه ولایتی، تخصص، بینش سیاسی و فلسفی و تالیف حدود 140 کتاب، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری را نسبت به دیگر کاندیداها خاص کرده است.
 
وی افزود: زندگی نامه ولایتی در 147 صفحه برای آشنایی مردم منتشر شده است.

موسوی میرکلایی با اشاره به راه اندازی ستاد تبلیغات انتخابات دکتر ولایتی گفت: شعبات ستادهای مردمی در شهرهای مختلف غرب مازندران راه اندازی می شود.
کد مطلب 2070373

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