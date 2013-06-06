مشارکت بیش از 30 هزار نفر در برگزاری انتخابات کرمانشاه/ با متخلفین برخورد قانونی می شود

جلال منکرسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در انتخابات آتی بیش از 30 هزار نفر کار اجرا و نظارت یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای استان کرمانشاه رادر 24 خرداد 92 بر عهده دارند.

وی افزود: در شعبه اخذ رای، اعضای جمع آوری آرای صندوق ها، نمایندگان فرمانداری یا بخشداری مربوطه، نمایندگان کاندیداها نیزحضور دارند که دوره های آموزشی لازم را نیز گذرانده اند.

منکرسی گفت: در استان کرمانشاه مجموعا یک هزار 827 شعبه ثابت و سیار آرا مردم را جمع آوری می کنند که یک هزار و 635 شعبه آن ثابت و 192شعبه آن سیار است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در این دوره بیشترین تعداد شعب اخذ رای 652 شعبه و مربوط به شهرستان کرمانشاه است و کمترین شعب اخذ رای 38 شعبه و مربوط به شهرستان قصرشیرین است.

وی گفت: انتخابات در این دوره نیز چون انتخابات مجلس نهم در 14 شهرستان و 30 شهر استان کرمانشاه برگزار می شود.

منکرسی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در 24 خرداد فراهم است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان خواستار پرهیز از هرگونه تخلف توسط نامزدها شد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه برخورد از طریق مراجع قانونی به شدت برخورد می شود.

