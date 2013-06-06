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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

منکرسی در گفتگو با مهر:

مشارکت بیش از 30 هزار نفر در برگزاری انتخابات کرمانشاه/ با متخلفین برخورد قانونی می شود

مشارکت بیش از 30 هزار نفر در برگزاری انتخابات کرمانشاه/ با متخلفین برخورد قانونی می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از مشارکت بیش از 30 هزار نفر در امر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمانشاه خبرداد.

جلال منکرسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در انتخابات آتی بیش از 30 هزار نفر کار اجرا و نظارت یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای شهر  و روستای استان کرمانشاه رادر 24 خرداد 92 بر عهده دارند.

وی افزود: در شعبه اخذ رای، اعضای جمع آوری آرای صندوق ها، نمایندگان فرمانداری یا بخشداری مربوطه، نمایندگان کاندیداها نیزحضور دارند که دوره های آموزشی لازم را نیز گذرانده اند.

منکرسی گفت: در استان کرمانشاه مجموعا یک هزار 827 شعبه ثابت و سیار آرا مردم را جمع آوری می کنند که یک هزار و 635 شعبه آن ثابت و 192شعبه آن سیار است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: در این دوره بیشترین تعداد شعب اخذ رای 652 شعبه و مربوط به شهرستان کرمانشاه است و  کمترین شعب اخذ رای  38 شعبه و مربوط به شهرستان قصرشیرین است.

وی گفت: انتخابات در این دوره نیز چون انتخابات مجلس نهم در 14 شهرستان و 30 شهر استان کرمانشاه برگزار می شود.

منکرسی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در 24 خرداد فراهم است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در پایان خواستار پرهیز از هرگونه تخلف توسط نامزدها شد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه برخورد از طریق مراجع قانونی به شدت برخورد می شود.
 

کد مطلب 2070380

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