نظام پزشکی تنها در صورت شکایت حکم نظارت بر خدمات درمانی دارد

مسعود جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: کار نظارت بر خدمات درمانی وظیفه نظام پزشکی نیست و معاونت درمان این وظیفه را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه اگر نظام پزشکی هم بخواهد بر نحوه ارائه بهداشتی ودرمانی در مراکز سلامت استان نظارت کند نیروی انسانی کافی برای این موضوع ندارد، تصریح کرد: مسئله نظارت بر تعرفه های پزشکی بر عهده نظام پزشکی نیست و از زمانی که دولت مستقیم تعرفه ها را مشخص می کند و این نظارت را از نظام پزشکی سلب کرده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت نظام پزشکی استان اصفهان افزود: تمام مشاغل و اصناف مختلف از سوی صنف نرخ هماهنگی تعیین می شود، در صورتی که چنین امری در حوزه پزشکی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تا چند سال قبل نظام پزشکی نرخ تعرفه های پزشکی را تعیین می کرد که این اختیار از این صنف پزشکی گرفته شد و به نوعی شاهد هرج و مرجی در تعرفه های پزشکی هستیم، افزود: در برنامه 5 سال بعدی قرار شد که مسئولیت گرفته شده به حوزه نظام پزشکی برگردد.

جوانبخت معتقد است که درصد کمی از جراحان اقدام به اخذ وجوه هات مازاد بر دستمزد خود می کنند،ادامه داد: از نظر جامعه عمومی به آن زیر میزی گفته می شود که حوزه پزشکی چنین تعریفی از آن ندارد.

وی گفت: تعرفه های جراحی برخی از رشته های دیگر بسیار پائین است به عنوان مثال عمل لوزه در بخش دولتی به اندازه دو تا ویزیت است یا عمل جراحی گوش، حلق و بینی تعرفه آن غیر واقعی است و این در حالی است که اگر بیمه ها ما به التفاوت نرخ غیر واقعی با سرانه واقعی درمان را نپردازند جراحان مجبور به واقعی سازی تعرفه ها از جیب مردم می شوند.

معاون برنامه ریزی و نظارت نظام پزشکی استان اصفهان اظهار داشت: این نهاد در زمان حاضر مسئولیتی در حوزه نظارت بر مراکز درمانی دولتی و خصوصی ندارد .