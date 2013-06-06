به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پرآور ظهر پنجشنبه در گردهمایی هیئت‌های اجرایی و بازرسی انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستای استان بوشهر اظهار داشت: ما از ماه‌ها قبل آموزش‌ها، پیگیری‌ها را آغاز کرده‌ایم و ثبت‌نام، تائید صلاحیت‌ها و تعیین شعب را با موفقیت پشت سر گذاشته‌ایم و آمادگی کامل برای روز انتخابات را داریم.

وی افزود: افرادی که در هیئت‌های اجرایی هستند باید در حین کار به اجرای صحیح قانون، عدالت و بی طرفی و کمک به حضور حداکثری دقت کنند تا فرمایشات رهبری در خصوص خلق حماسه تحقق یابد.

پرآور یادآور شد: تعداد 407 شعبه شهری و 405 شعبه روستایی است، که 15 هراز نفر هم در بخش عوامل اجرایی شهری در سطح استان تدارک دیده شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر تصریح کرد: تاکنون 124 نفر کاندیدای شورای شهر و روستا در سطح استان انصراف دادند و 50 نفر دیگر هم رد صلاحیت شدند

وی بیان کرد: در سطح استان تعداد 812 شعبه اخذ رای تدارک دیده شده است که 679 شعبه آن ثابت و 123 شعبه دیگر به صورت سیار است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر افزود: همچنین تعداد 3207 نفر کاندیدای انتخابات شورای شهر و روستا در سطح استان تایید شده اند که سه هزار و 14 نفر آن آقایان و مابقی از بانوان هستند.

پرآور بیان کرد: در سطح استان بوشهر 630 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این بین تعداد 19 هزار 955 نفر رای اولی هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر اذعان کرد: در آخر هم تعداد 209 نفر منتخبین مردم به شورای های شهر سطح استان و یک هزار و 229 نفر دیگر هم به شوراهای روستاها راه پیدا خواهند کرد.