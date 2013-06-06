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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۳

رویانی:

تبدیل گرگان شایسته شهروندان نیازمند شورایی با برنامه است

تبدیل گرگان شایسته شهروندان نیازمند شورایی با برنامه است

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو ائتلاف گرگان برای فردا گفت: تبدیل گرگان، به شهری که لایق شهروندان و پیشینه تاریخی و ارزشمند آن است، نیازمند شورایی قوی بابرنامه ریزی های علمی و تصمیم گیری هایی بر پایه قوانین است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رویانی ظهر پنجشنبه در اولین همایش بزرگ " گرگان برای فردا"گفت: شایسته سالاری باید اصلی ترین معیار برای انتخاب باشد و لزوم شایسته سالاری در انتخاب می تواند راه را برای تبدیل شورای آینده به شورایی  موفق و کارآمد که هموار سازد.
 
عضو " ائتلاف گرگان برای فردا" متذکر شد: کاندیداها باید از شعارها و وعده های آرمانی به شدت پرهیز کنند و آنچه را که در حوزه اجرایی شورای شهر است را سرلوحه اهداف انتخاباتی خود قرار دهند. 
 
وی درپایان با اشاره به سالی که از سوی مقام معظم رهبری با نام حماسه سیاسی مزین شده اظهار کرد: حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات مهر تایید بر نظام و هر رای به منزله رای به جمهوری اسلامی ایران است.
 
تجربه کلید رهایی از تکرار اشتباهات
 
عضو دیگر " ائتلاف گرگان برای فردا" گفت: تجربه بهترین راه حل برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است، از این رو مردم در انتخاب کاندیدای مورد نظر خود باید این معیار را ملاک قرار دهند.
 
محمد ابراهیم کریمی افزود: هدف از تشکیل شورای اسلامی شهر رفع مشکلات و چالش های شهروندان در زمینه های مختلف مدیریت شهری است اما نباید فراموش کرد که بسیاری از این مشکلات دارای ریشه اجتماعی و فرهنگی است، از این رو توجه به بحث های اجتماعی و فرهنگی باید یکی از اهداف انتخاباتی نامزد ها باشد.
 
وی با توجه به اصل شایسته سالاری گفت: مردم برای انتخاب نامزد مورد نظر خود باید دور از تعصبات قومی با توجه به تخصص و تجربه افراد تصمیم بگیرند.
 
کریمی تصریح کرد: وظیفه شورای شهر و شهرداری در یک کلام خدمت رسانی به شهروندان است از این رو نباید فراموش کنیم که نسبت به شهر و شهروندان مسئول و پاسخگو هستیم.
کد مطلب 2070386

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