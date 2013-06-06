برگزاری مراسم ویژه به مناسبت سالروز مبعث پیامبر اسلام درحرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)

حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا مراسم ویژه به مناسب مبعث پیامبر گرامی اسلام با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی، قرائت دعای کمیل توسط سید علی حسینی نژاد و اجرای گروه توشیح میعاد در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه نماز جمعه این هفته توسط حجت الاسلام سعیدی اقامه می شود؛ بیان داشت: روز جمعه بعد از نماز صبح حجت الاسلام اویسی سخنرانی و محمد پور نیز دعای ندبه را قرائت می کند.



حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد: روز جمعه ساعت 18 و 30 دقیقه حجت الاسلام محمدباقر حیدری کاشانی سخنرانی، مولودی خوانی توسط مهدی حیدرزاده و همخوانی گروه تواشیح بقیه الله برگزار می شود.



مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) یادآور شد: روز عید مبعث نیز مراسم گرامیداشت با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و مولودی خوانی جواد اشعری برگزار می شود.