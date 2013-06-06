انقلاب اسلامی ایران سرلوحه آزادی خواهان جهان است

محمد فردی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن بیست و چهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)ذاظهار داشت: حضرت امام (ره) از همه چیز خود گذشت و در مقابل استکبار و ظالمان ایستاد و به جهانیان نشان داد که یک انسان با توکل و توسل به خداوند و تکیه بر مردم می تواند در مقابل ظالمان بایستد.

وی افزود: هم اکنون بیداری اسلامی در جهان اسلام به تاسی از انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته و انقلاب اسلامی ایران سرلوحه آزادی خواهان کل جهان شده است.

این مسئول عنوان کرد: اگر ما تمام ماه خرداد را در سوگ حضرت امام (ره ) بنشینیم و مراسم مختلف و یادبود برگزار کنیم، ذره ای از زحمات آن بزرگوار را نمی توانیم جبران کنیم.

فردی بیرانوند ادامه داد: حضرت امام (ره )به ما آموخت که خودمان سرنوشتمان را تعیین کنیم و امروز ایران اسلامی در جهان درخشیده و دارای استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که همه را مدیون آن امام عظیم الشان است.

فرماندار شهرستان ملارد یادآور شد: دشمن با همه شیطنت ها و توطئه ها هنوز اسلام، ملت و فرهنگ جبهه و شهادت طلبی ایرانیان را نشناخته است.

وی گفت: اکنون با گذشت 24 سال از رحلت امام دلها، ملت هنوز دست از عهد خود با امام راحل(ره) برنداشته و تفکر، اندیشه و راه ایشان که همان راه حضرت سیدالشهداء(ع) است را ادامه می دهد تا این انقلاب را به صاحب اصلی آن حضرت مهدی (عج) موعود بسپارد.