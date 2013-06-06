کشف چهار دستگاه کاميون قاچاق به ارزش 8 ميليارد ريال در اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله هداوند در تشريح اين خبر اظهار داشت: در اجراي طرح هاي مبارزه با قاچاق کالا و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي به تعدادي کاميون خارجي در آدرس محور اصلي چهاردانگه نرسيده به آزادگان توقفگاه صابر مظنون و پس از بررسي و کشف کاميون قاچاق نسبت به توقيف کاميون اقدام شد.



وي ادامه داد: در اين گزارش اکيپي از عوامل اين پليس به آدرس اعزام و در بازرسي انجام گرفته دو دستگاه کاميون بنز آکسور و دو دستگاه کاميون رنو مدل 440 فاقد اسناد و مدارک ثبت شده گمرکي و فاقد پلاک انتظامي به ارزش هشت ميليارد ريال کشف و ضبط شد.



این مسئول عنوان کرد: در بازرسي هاي انجام شده معلوم شد مالک کاميونها شخصي به هويت "عبدالرضا –ي" فرزند ابوالقاسم است که در اين راستا خوردروها به پاركينگ انتقال و متهم دستگير و تحويل مراجع قضايي شد.

کشف 25 تن گريس تقلبي در بهارستان

فرمانده انتظامي بهارستان از توقيف يک دستگاه خودروي سنگين و كشف 25 تن گريس تقلبي به ارزش 500 ميليون ريال ريال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار داود عبدالمالكي گفت: در جريان اجراي طرح ارتقای امنيت اجتماعي و كنترل راههاي مواصلاتي بهارستان، ماموران پليس آگاهي موفق به كشف 25 تن گريس تقلبي در حال حمل از محورهاي بهارستان شدند.

این مسئول عنوان کرد: ماموران مبارزه با قاچاق كالا پس از آنکه اخباري مبني بر پخش اقلام تقلبي در بازار توسط سود جويان بدست آوردند طي يك عمليات ويژه پليسي موفق به توقيف يک دستگاه خودروي کاميون سفيد رنگ و دستگيري فردي بنام "افشار- الف " شدند.



اين گزارش حاکيست فرد قاچاقچي به وسيله يك دستگاه كاميون سفيد رنگ در حال تردد در جاده ساوه بود كه توسط پليس شناسائي و دستگير شد و در بازرسي از كاميون، 25 تن گريس تقلبي به ارزش 500 ميليون ريال ريال کشف شد.