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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۵

فرهمندامین:

ساخت کتابخانه در روستاهای پرجمعیت اردبیل در دستور کار قرار گرفت

ساخت کتابخانه در روستاهای پرجمعیت اردبیل در دستور کار قرار گرفت

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل گفت: ساخت کتابخانه های عمومی در روستاهای پرجمعیت این استان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مراحل ساخت کتابخانه عمومی روستای آراللو افزود: ایجاد کتابخانه عمومی در مناطق محروم و روستایی از اولویت های این نهاد می باشد.

وی اضافه کرد: در صورت تخصیص اعتبارات لازم، علاوه بر تکمیل ساختمان کتابخانه مرکزی در شهرستانهای استان، ساختمان کتابخانه های عمومی روستاهای پرجمعیت استان نیز تکمیل و در اختیار علاقمندان به کتاب و کتابخوانی قرار خواهد گرفت.

فرهمندامین یادآور شد: در این راستا هفت کتابخانه روستایی در دست احداث بوده و تلاش می کنیم این مراکز را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار روستائیان قرار دهیم.

وی با اشاره به افزایش مراجعان بویژه دانش آموزان و دانشجویان به کتابخانه های عمومی استان تاکید کرد که تجهیزات برخی کتابخانه ها جوابگوی این تقاضا نیست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: در این خصوص به مساعدت مسئولان و خیرین استان نیاز داریم.

وی همچنین از توجه به کیفیت ساخت و معماری کتابخانه ها در مناطق شهری و روستایی خبر داد و بیان داشت: ساختمان کتابخانه ها باید به لحاظ کیفیت ساخت و معماری، جزو بهترین ها باشند.

فرهمندامین ادامه داد: در تمامی کشورهای جهان، زیباترین و بهترین اماکن به کتابخانه های عمومی تعلق اختصاص دارند که این ناشی از جایگاه فرهنگ و کتاب در نزد ملل جهان است.

کد مطلب 2070408

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