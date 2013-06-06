زخمی شدن 6 غیر نظامی در اثر انفجار بمب در غرب بغداد/کشته و زخمی شدن سه سرباز عراقی در غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع امنیتی عراقی در استان نینوی اعلام کرد: افراد مسلح با حمله به سربازانی که در حال بازگشت به منزلشان در غرب موصل بودند یک نفر را کشتند و سه نفر دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر علی غازی الهاشمی رئیس پلیس استان میسان عراق گفت: نیروهای امنیتی عاملان انفجار آوریل گذشته در منطقه هفده ربیع الاول در شهر العماره را که بیش از هشت کشته و 25 زخمی برجای گذاشت را دستگیر کرده اند.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از زخمی شدن 6 غیر نظامی در اثر انفجار بمب در غرب بغداد خبر داد.