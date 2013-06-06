  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

اخبار امنیتی عراق/

زخمی شدن 6 غیر نظامی در اثر انفجار بمب در غرب بغداد/کشته و زخمی شدن سه سرباز عراقی در غرب موصل

زخمی شدن 6 غیر نظامی در اثر انفجار بمبی در غرب پایتخت عراق و حمله افراد مسلح به سربازان عراقی در غرب موصل از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع امنیتی عراقی در استان نینوی اعلام کرد: افراد مسلح با حمله به سربازانی که در حال بازگشت به منزلشان در غرب موصل بودند یک نفر را کشتند و سه نفر دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر علی غازی الهاشمی رئیس پلیس استان میسان عراق گفت: نیروهای امنیتی عاملان انفجار آوریل گذشته در منطقه هفده ربیع الاول در شهر العماره را که بیش از هشت کشته و 25 زخمی برجای گذاشت را دستگیر کرده اند.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از زخمی شدن 6 غیر نظامی در اثر انفجار بمب در غرب بغداد خبر داد.

