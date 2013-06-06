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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

کر:

سه واحد دانشگاهی در آق قلا فعالیت می کنند

سه واحد دانشگاهی در آق قلا فعالیت می کنند

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا از فعالیت سه واحد دانشگاهی پیام نور، آزاد اسلامی و غیر انتفاعی لقمان حکیم در شهرستان خبر داد. در اين جلسه عجم رئيس دانشگاه پيام نور نيز ضمن ارائه گزارشي از فعاليت اين دانشگاه ، خريد ساختمان جديد آموزشي را اولويت توسعه اين دانشگاه عنوان کردو خواستار مساعدت مسئولين استاني و خيرين جهت تحقق اين امر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حای گلدی کر بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه مجمع خیران دانشگاه پیام نور شهرستان افزود: با تلاش خيرين و پيگيري هاي مستمر مسئولين شهرستان تاکنون اقدامات خوبي در جهت توسعه دانشگاهي شهرستان انجام گرفته و دانشگاه پيام نور نيز با فعاليت خوب خيرين پيشرفت قابل توجهي داشته است.
 
وی اضافه کرد: تمام تلاش مسئولين  شهرستاني اين است که شهرستان آق قلا در تمامي زمينه ها توسعه يابد و اين شهرستان نيز با فعاليت دانشگاه پيام نور، آزاد اسلامي و دانشگاه غير انتفاعي لقمان حکيم جهت توسعه بخش فرهنگي گام هاي بلندي را برداشته است.
 
وي اضافه کرد: وجود مراکزي چون مرکز کسب و کار، پارک فناوري آق قلا و مرکز آموزش  فني و حرفه اي و  که در راستاي توسعه بخش صنعت و سرمايه گذاري فعاليت مي کند و در کشور نادر و بي نظير بوده و مکمل همديگر بوده در دست پيگيري جدي فرمانداري است که با تحقق اين مراکز و توسعه آنها ، پيشرفت و توسعه پايدار شهرستان را شاهد خواهيم بود.
 
فرماندار شهرستان آق قلا نيز پس از بحث و تبادل نظر با اعضاي مجمع خيرين پيشنهاد کرد پيگيري هاي لازم  جهت خريد ساختمان با کمک خيرين و مسئولين استاني و کشوري دانشگاه پيام نور انجام دهند.
 
وي همچنين اظهار اميدواري کرد: با پيگيري هاي حجت الاسلام طاهري و امامي نمايندگان محترم مردم گرگان و آ ق قلا در مجلس شوراي اسلامي اين موضوع هرچه سريعتر محقق يابد.
 
در اين جلسه عجم رئيس دانشگاه پيام نور نيز ضمن ارائه گزارشي از فعاليت اين دانشگاه، خريد ساختمان جديد آموزشي را اولويت توسعه اين دانشگاه عنوان کردو  خواستار مساعدت مسئولين استاني و خيرين جهت تحقق اين امر شد.
کد مطلب 2070419

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