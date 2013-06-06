دومین بیانیه ستاد جوانان ولایتی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، ستاد جوانان علی اکبر ولایتی دومین بیاینه خود را خطاب به پیشگاه رهبر معظم انقلاب منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ، در متن این بیانیه منتشر شده است:

پیشگاه رهبر فرزانه انقلاب دام ظله

خالصانه ترین سلام و خاضعانه ترین احترام ما تقدیم به شماست.

بیانات شما را در حرم مطهر امام راحل عظیم الشان شنیدیم و بی مبالغه باید بگوییم که گویی می دیدیم، آنچه می شنیدیم.

ربع قرن از سفر آن پیر میکده عشق می گذرد و اگر پس از رحلت امام، دلسوزان نظام و انقلاب "خائفا یترقب" روز را شب می کردند و شب را به صبح می رساندند که: چه خواهد شد و چه کسی بر کرسی امامت امت تکیه خواهد زد و در بحر لجّی هجمه ها و نامردمی ها چه کسی این سفینه نور را به ساحل ظهور خواهد رساند؟ ... پس از انتخاب شما روز به روز آرامش و سکینه، قلوب مومنین را بیشتر و بیشتر فرا می گرفت که : گر تو را نوح است کشتیبان زطوفان غم مخور. و امروز و از پس ربع قرن رهبری و راهنمایی، با بند بند وجودمان شکر نعمت می گوییم و جبهه سپاس بر آستان حکیم بنده نواز می ساییم که فرموده است: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا... .

خدا را بر این نعمت شاکریم و می دانیم که شکر نعمت فقط به زبان نیست. شکر زبانی کمترین مرحله شکر است.

رهبر عزیز

ما کمر همت بسته ایم تا بتوانیم در عمل شاکر خدا باشیم. شما هم دعا کنید تا در پیچ های خطرناک نلغزیم و بتوانیم به وظیفه عمل کنیم. دوست شناسی و دشمن شناسی، اخلاق مداری و دین محوری، عمل بر مبنای عقل و درایت و پشتکار، پایبندی به قانون و امتیاز ندادن به دشمنان را اساس ومبنای عمل خود قرار خواهیم داد و از کاندیداهای انتخابات پیش رو نیز می خواهیم گوش به فرمان شما و چشم به انگشت اشاره شما داشته باشند.

از خدا می خواهیم کمک کند تا آزادانه بیندیشیم و دینمدارانه انتخاب کنیم و به دور از تعصب های جاهلی مسیر خود را انتخاب؛ شما هم برای ما دعا کنید.

ستاد جوانان علی اکبر ولایتی