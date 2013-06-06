22 طرح صنعتي و معدني در کهگيلويه و بويراحمد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، داريوش ديوديده افزود: كارخانه آب معدني، مصنوعات پلاستيكي و شن و ماسه كوهي از جمله اين واحدهای تولیدی هستند.

وی تصریح کرد: اين طرحها با سرمايه گذاري بالغ بر 242 ميليارد ريال در شهرستان هاي بويراحمد، گچساران، كهگيلويه و دنا به بهره برداري خواهند رسيد.

دیو دیده اظهار داشت: راه اندازي اين واحدها علاوه بر اشتغال زايي نقش مهمي در ارتقاي استان در سطح اقتصادي و تجاري دارد.

ديوديده همچنین با اشاره به دیگر برنامه های روز صنعت و معدن یادآور شد: همايش بزرگداشت روز صنعت و معدن با معرفي واحدهاي نمونه صنعتي و معدني استان تيرماه سالجاري برگزار می شود.

وی افزود: ايجاد زمينه و انگيزه براي ارتقا سطح فعاليت هاي واحد هاي صنعتي در راستای افزايش كمي و كيفي توليدات و افزايش بهره وري و توسعه صادرات در واحد هاي صنعتي از مهمترين اهداف اجرايي اين همايش است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: اين همایش در راستای تجليل از واحدهاي صنعتي و معدني و پيشكسوتان رشته هاي مختلف صنعتي و معدني استان برگزار خواهد شد.