انجام وظیفه براساس شناخت زمان به نتایج خوبی خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا اکرمی ظهر پنج شنبه در جمع مردم زنجان در مسجد جامع افزود: حجت الاسلام روحانی فردی معتدل بوده و هیچ‌گاه در عرصه‌های مختلف سیاسی دچار افراط و تفریط نشده‎‌اند و از ابتدای انقلاب تاکنون به هر مأموریتی که به وی واگذار شده،‌‎ از عهده‎شان برآمده است.

حجت‌الاسلام اکرمی با تشریح خصوصیات رفتاری و مدیریتی کاندیدای مورد حمایت خود، ادامه داد : در خصوص موضوع گفت‌وگوهای هسته‎ای در زمان تصدی‌گری وی، موضوعاتی مطرح است که در پاسخ به این مسایل باید اذعان کرد که برای شناخت شرایط در آن برهه باید مطالعه عمیق داشت و وضعیتی که شورای حکام به دنبال ارسال پرونده هسته‎ای ایران به شورای امنیت بود، با تدبیر، شرایطی به وجود آورد که این پرونده به شورای امنیت نرفت و با پذیرش تعلیق نه به عنوان تعطیلی فعالیت‎های هسته‌ای شرایط به نفع ایران تمام شد و این نشان می‌دهد آقای روحانی با تدبیر خود توانست وضعیت را مدیریت کند.



حجت الاسلام اکرمی با بیان اینکه زمان‌سنجی و شناخت درست از شرایط، موضوعی است که افراد باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند افزود: بنا به تأکیدات علما هر فردی که نسبت به زمان شناخت و آگاهی داشته باشد، مورد هجمه فتنه‌ها و شبهات قرار نمی‌گیرد و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به زمان است.



وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات به دوستانی که در مسایل سیاسی داخل و خارجی تصمیم‌گیرنده هستند توصیه می‌شود که همچون کوه محکم و استوار در برابر هجمه‎ها قرار گیرند ادامه داد: به این افراد این توصیه را نیز داریم که همچون خوشه گندم منطبق بر شرایط و زمان مقابل طوفان خم شوند اما نشکنند البته این بدان معنی نیست که تسلیم شرایط شویم بلکه باید با فکر و تدبیر و منطق بر زمان تصمیم بگیریم.



حجت‌الاسلام اکرمی، ادامه داد: زمان را باید بشناسیم و بررسی کنیم که در مقابل چه کسی و کسانی قرار گرفته‌ایم و آیا باید در مقابله با آن‎ها مثل کوه یا همچون خوشه گندم عمل کنیم.

وی به ضرورت شناخت دنیای امروز اشاره کرد و یادآور شد: در دنیایی که زندگی می‌کنیم اخلاق مطرح نیست، بلکه همه به دنبال منافع خود هستند، پس در این شرایط باید زمان‌سنج باشیم و بر اساس زمان مصالح و منافع را تأمین کنیم و این موضوع را می‌توان در فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست خارجی مشاهده کرد، به طوری که ایشان فرمودند در سیاست خارجی حکمت، مصلحت و عزت باید مدنظر قرار گیرد، پس با توجه به این منویات هر کجا که این سه ضلع مثلث تأمین شود، آنجا می‎نشینیم و تصمیم می‌گیریم.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست‌جمهوری افزود: هشت نفر پس از طی مراحلی به عنوان کاندیداهای ریاست‌جمهوری معرفی شدند که یکی از این افراد حجت‌الاسلام حسن روحانی است که سابقه طولانی در رده‌های مختلف سیاسی و مدیریتی دارد.