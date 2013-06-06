انجام وظیفه براساس شناخت زمان به نتایج خوبی خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا اکرمی ظهر پنج شنبه در جمع مردم زنجان در مسجد جامع افزود: حجت الاسلام روحانی فردی معتدل بوده و هیچگاه در عرصههای مختلف سیاسی دچار افراط و تفریط نشدهاند و از ابتدای انقلاب تاکنون به هر مأموریتی که به وی واگذار شده، از عهدهشان برآمده است.
حجتالاسلام اکرمی با تشریح خصوصیات رفتاری و مدیریتی کاندیدای مورد حمایت خود، ادامه داد : در خصوص موضوع گفتوگوهای هستهای در زمان تصدیگری وی، موضوعاتی مطرح است که در پاسخ به این مسایل باید اذعان کرد که برای شناخت شرایط در آن برهه باید مطالعه عمیق داشت و وضعیتی که شورای حکام به دنبال ارسال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت بود، با تدبیر، شرایطی به وجود آورد که این پرونده به شورای امنیت نرفت و با پذیرش تعلیق نه به عنوان تعطیلی فعالیتهای هستهای شرایط به نفع ایران تمام شد و این نشان میدهد آقای روحانی با تدبیر خود توانست وضعیت را مدیریت کند.
حجت الاسلام اکرمی با بیان اینکه زمانسنجی و شناخت درست از شرایط، موضوعی است که افراد باید به آن توجه ویژهای داشته باشند افزود: بنا به تأکیدات علما هر فردی که نسبت به زمان شناخت و آگاهی داشته باشد، مورد هجمه فتنهها و شبهات قرار نمیگیرد و این موضوع نشاندهنده اهمیت توجه به زمان است.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات به دوستانی که در مسایل سیاسی داخل و خارجی تصمیمگیرنده هستند توصیه میشود که همچون کوه محکم و استوار در برابر هجمهها قرار گیرند ادامه داد: به این افراد این توصیه را نیز داریم که همچون خوشه گندم منطبق بر شرایط و زمان مقابل طوفان خم شوند اما نشکنند البته این بدان معنی نیست که تسلیم شرایط شویم بلکه باید با فکر و تدبیر و منطق بر زمان تصمیم بگیریم.
حجتالاسلام اکرمی، ادامه داد: زمان را باید بشناسیم و بررسی کنیم که در مقابل چه کسی و کسانی قرار گرفتهایم و آیا باید در مقابله با آنها مثل کوه یا همچون خوشه گندم عمل کنیم.
وی به ضرورت شناخت دنیای امروز اشاره کرد و یادآور شد: در دنیایی که زندگی میکنیم اخلاق مطرح نیست، بلکه همه به دنبال منافع خود هستند، پس در این شرایط باید زمانسنج باشیم و بر اساس زمان مصالح و منافع را تأمین کنیم و این موضوع را میتوان در فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست خارجی مشاهده کرد، به طوری که ایشان فرمودند در سیاست خارجی حکمت، مصلحت و عزت باید مدنظر قرار گیرد، پس با توجه به این منویات هر کجا که این سه ضلع مثلث تأمین شود، آنجا مینشینیم و تصمیم میگیریم.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاستجمهوری افزود: هشت نفر پس از طی مراحلی به عنوان کاندیداهای ریاستجمهوری معرفی شدند که یکی از این افراد حجتالاسلام حسن روحانی است که سابقه طولانی در ردههای مختلف سیاسی و مدیریتی دارد.
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