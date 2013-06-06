ثبت نام دانش آموزان سه دوره تحصيلي در کهگیلویه و بویراحمدآغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمي ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانش آموزان پايه هاي اول ابتدايي، اول راهنمایی و اول دوره متوسطه دوم می توانند تا 16 تیر ماه برای ثبت نام اقدام کنند.

وی بیان داشت: اولیای دانش آموزان می توانند با مراجعه به مدارس و ارائه مدارك از طريق سامانه ثبت نام فرزندان خود را ثبت نام کنند.

قاسمی تصریح کرد: نوآموزان بدو ورود به دبستان نيز بايد به پايگاه هاي سنجش سلامت دانش آموزان مراجعه و با دريافت شناسنامه سلامت، نوآموزان خود را ثبت نام كنند.

دبيرستاد ثبت نام آموزش و پرورش یادآور شد: دانش آموزان ديگر پايه هاي تحصيلي، نیازی به ثبت نام در آموزشگاه محل تحصیل خود ندارند.

قاسمی با بیان اینکه دانش آموزان باید مبلغ 30هزار ريال برای بيمه دانش آموزي پرداخت کنند، تصریح کرد: اولياء دانش اموزان درصورت مشاهده هرگونه تخلف به واحدهاي ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات شهرستان ها و مناطق و يا دبيرخانه ستاد ثبت نام اطلاع رسانی کنند.