به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان سمنان در فرمانداری این شهرستان افزود: انتظار مردم و نامزدهای انتخاباتی از مجریان و ناظران انتخابات اجرای دقیق قانون و صیانت از آراء است.

وی سلامت انتخابات و امانتداری از آرای مردم را جزوی از تعهدات دولت نسبت به نظام ذکر کرد و گفت: اطمینان خاطر می دهیم که از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.

رئیس هیئت اجرایی شهرستان سمنان با اشاره به اینکه حضور نامزدها و رای دهندگان در انتخابات حماسه سیاسی را محقق می کند، خاطر نشان کرد: انتظار ما از نامزدهای انتخاباتی تبعیت از قانون و رعایت دستور العمل ها و موارد مجاز و غیرمجاز در تبلیغات است.

سعدالدین تصریح کرد: اتاق فکر دشمنان انقلاب از مدت‌ها قبل مشغول به فعالیت بوده و در جهت کاهش حضور مردم تهاجم تبلیغاتی گسترده ای را نسبت به ارزشهای نظام اسلامی و سلامت انتخابات آغاز کرده است.

وی افزود: نامزدهای انتخاباتی هدف خود را رضایت خداوند قرار داده و با ارائه برنامه ها و توانمندی‌های خود، اجتناب از وعده های تبلیغاتی بدون پشتوانه و پرهیز از تخریب دیگران، در خصوص اهداف دشمنان و سیاه نمایی آنها از دستاوردهای نظام اسلامی هوشیار باشند.

رعایت قانون در تبلیغات نامزدهای انتخابات ضروری است

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به اینکه فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی از روز پنجشنبه 16 خرداد آغاز شده و تا هشت صبح روز پنجشنبه 23 خرداد ادامه دارد ، گفت: رعایت قانون توسط تمامی داوطلبان ضروری است.

سعدالدین گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نظامی الهی است و خداوند متعال از آن پشتیبانی می کند و هر توطئه ای علیه آن با قدرت مضاعف به سوی توطئه گر باز خواهد گشت.

وی گفت: یک روزی آمریکا و کشورهای اروپایی با اجرای تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در صدد فشار و براندازی این نظام برآمدند اما امروز خود با مشکلات شدید اقتصادی روبه رو هستند.

بسیج همه امکانات کشور برای ترغیب به حضور حدکثری مردم لازم است

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری استان سمنان و شهرستان نیز در این جلسه با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری، بسیج همه امکانات کشور برای ترغیب به حضور حدکثری مردم، نظارت بر اجرای کامل قانون و نحوه عملکرد مجریان انتخابات را مهمترین وظایف هیأت نظارت دانست و گفت: در استان و شهرستان سمنان همواره تعامل خوبی بین هیئت اجرایی و نظارت وجود داشته که سلامت انتخابات گذشته مهر تأییدی بر این مهم است.

حجت الاسلام حسنعلی عربی، انقلاب اسلامی را ثمره و یادگار امام خمینی (ره) دانست و افزود: همگان وظیفه دارند برای حفظ این نظام الهی بکوشند.

وی در خاتمه یکی از عرصه های حراست از نظام را در این برهه، برگزاری انتخابات گسترده و خلق حماسه سیاسی بیان کرد و افزود: لازمه برگزاری انتخابات سالم و باشکوه رعایت کامل قانون، وفاق و همدلی بین مسئولان، دست اندرکاران انتخابات و آحاد مردم جامعه است.

در این نشست بر اساس ماده 47 اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 40 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای هر یک از شعب شهری بین پنج تا هفت نفر و شعب روستایی پنج نفر به عنوان اعضای شعبه انتخاب شدند.

تبلیغات نامزدهای شوراهای اسلامی شهر روستا از امروز پنجشنبه آغاز شد .