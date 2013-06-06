اعلام پايان مهلت قانوني معرفي نمايندگان نامزدها برای نظارت بر شعب اخذ رای

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات كشور با صدور اطلاعيه شماره 12، زمان پايان مهلت قانوني و چگونگي معرفي نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري را اعلام كرد.

بنا بر اين گزارش، متن كامل اطلاعيه شماره 12 ستاد انتخابات كشور به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

به آگاهي نامزدهاي محترم انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري مي رساند مستند به تبصره هاي يك و دو ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي مي توانيد به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي يك نفر نماينده معرفي و ليست اسامي نمايندگان خود را مستقيماً يا توسط مسئول ستاد تبليغات شهرستان به فرمانداريهاي مربوطه تحويل نماييد.

بديهي است آخرين مهلت جهت تحويل ليست مزبور به فرمانداريها روز يكشنبه مورخ 19/3/92 مي باشد واين تاريخ براساس قانون قابل تمديد نمي باشد.