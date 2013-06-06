میزان سرقت در سمنان 2 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از دستگیری 65 سارق و کشف 218 فقره انواع سرقت در دو ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: وقوع سرقت طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به فعالیت های پلیس برای مقابله با قاچاق، افزود: در این مدت بیش از 249 هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان سمنان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان از کشف 16 کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری 71 نفر در این مورد در این مدت خبر داد و خاطرنشان کرد: از دستگیر شدگان 12 نفر قاچاقچی و 59 تن مصرف کننده بودند که برای ترک به مراکز درمانی معرفی شدند.

حسینی در خاتمه با اشاره به کاهش 44 درصدی سوانح رانندگی منجر به فوت در این شهرستان، افزود: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت بالغ بر 48 هزار تماس با مرکز فوریت های پلیس 110 از سوی مردم برقرار شد که از این تعداد هشت هزار و 735 مورد به انجام عملیات انجام شد.