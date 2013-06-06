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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۸

از ابتدای سال تا کنون/

میزان سرقت در سمنان 2 درصد کاهش یافت

میزان سرقت در سمنان 2 درصد کاهش یافت

سمنان – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان سمنان گفت: وقوع سرقت در دو ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی حسینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از دستگیری 65 سارق و کشف 218 فقره انواع سرقت در دو ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: وقوع سرقت طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش داشته است.
 
وی با اشاره به فعالیت های پلیس برای مقابله با قاچاق، افزود: در این مدت بیش از 249 هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان سمنان کشف و ضبط شد.
 
فرمانده انتظامی شهرستان سمنان از کشف 16 کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری 71 نفر در این مورد در این مدت خبر داد و خاطرنشان کرد: از دستگیر شدگان 12 نفر قاچاقچی و 59 تن مصرف کننده بودند که برای ترک به مراکز درمانی معرفی شدند.
 
حسینی در خاتمه با اشاره به کاهش 44 درصدی سوانح رانندگی منجر به فوت در این شهرستان، افزود: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت بالغ بر 48 هزار تماس با مرکز فوریت های پلیس 110 از سوی مردم برقرار شد که از این تعداد هشت هزار و 735 مورد به انجام عملیات انجام شد.
کد مطلب 2070441

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