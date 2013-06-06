اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي 7 شهر شهریار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فرمانداری اعلام شده است: در راستای اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه شهرستان شهريار می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه 24 خردادماه سال جاری برگزار می شود.

شهریار، صباشهر، اندیشه، فردوسیه، شاهدشهر، وحیدیه و باغستان در شهرستان شهریار هریک دارای شورای شهر مجزا هستند.

اسامی تمامی افراد تایید صلاحیت شده و مجاز به تبلیغات هم اکنون در سایت فرمانداری شهرستان شهریار به آدرس http://shahriyar.ostan-th.ir/ اعلام شده است .