به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با بیان اینکه از جمله اهداف اجرای طرح یارانه سبز ایجاد اشتغال و بالا بردن درآمد مردم کشور است، اظهار داشت: یارانه سبز در هشت مورد در بخش های کشاورزی، باغداری، شیلات و ... تحولات بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در استان چهارمحال و بختياري ثروت فروان وجود دارد، اما مردمان و خود این استان جز استان های محروم کشور است، بیان داشت: از جمله ثروت های این استان آب، معادن، موقعیت جغرافیایی، گردشگری، و از همه مهمتر نیروی انسانی فرهیخته است و نیاز است که در تمامی فنون و حرفه ها استعداد یابی انسانی در این استان صورت گیرد.

رضایی با اشاره بر اینکه این استان در حوزه گردشگری در بین پنج شش استان قرار داد، بیان داشت: باید زیر ساخت های گردشگری در این استان از قبیل هتل، جاده، کمپینگ و .. در راستای توسعه صنعت گردشگری ابجاد شود.

وی با بیان اینکه شعار دولتش سلام بر زندگی و یا ابوالفضل (ع) است، بیان داشت: حضرت ابولفضل در عاشورا مسئولیت حفاظت از اهل بیت (ع) را بر عهده داشت.

رضایی با بیان اینکه باید کیفیت زندگی ملت ایران را بالا ببریم، اذعان داشت: گرانی یک اژدها پنج سر است که در دولت های گذشته تنها به یک سر حمله شده است و سر ها دیگر اصلا توجهی نشده است.

وی بیان داشت: در مسئله مقابله با گرانی اقداماتی از قبیل مدیریت بازار پول و ارز و اهمیت به شورای پول ارز کشور، پایان دادن به کسری بودجه، جلوگیری از چاپ اسکنانس بدون پشتوانه ،تغییر دلار نفتی و از بین بردن تحریم اقتصادی با توجه به مذاکرات هسته ای در راستای کاهش گرانی در کشور انجام خواهد شد.

رضایی با اشاره بر اینکه در حوزه محیط زیست با فاجعه بزرگ و عظیم روبه رو هستیم، بیان داشت: برای کم آبی رودخانه کارون و زاینده رود رژیم آب در نظر گرفته شده است که بعد از ده کیلومتری رودخانه ها تحت پوشش انضباط قرار می گیرند که که در هر منطقه با توجه به شرایط محصولات کشاورزی و کارخانجات صنعتی و .. کاشت و احداث شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور جای تعهد دادن به حزب ها و گروه ها باید به ملت ایران تعهد دهد، بیان داشت: در کابینه دولت خود از تمامی جناح ها و حزب ها استفاده خواهم کرد و برای این افراد تنها دو شرط دارم یک به نظام و رهبری را قبول داشته باشند و فردی کار آمد باشد.

رضایی با اشاره بر اینکه دولت من یک دولت فراگیر است و از همه توانمندی ها و توانایی ها بدون هیچ گونه تبعيضی استفاده می کند، اظهار داشت: به جوانانی به شرطی کار داده می شود که کار را انجام داده و مسئولیت پذیر مسئولیت خود باشند.

ارزش پول ملی آب رفته و پول ملی سقوط کرده است

اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري با بیان اینکه ارزش پول ملی آب رفته و پول ملی سقوط کرده است، بیان داشت: در مقابله با تحریم اقتصادی از استراتژی قیچی استفاده می کنیم که در لبه قیچی دیپلماسی های قوی و در لبه دیگر خنثی کردن امید دشمن از تحریم های در آمد های اقتصادی است.

وی با اشاره بر اینکه درتبلیغات انتخاباتی شعار های جدید برای کاهش تحریم های اقتصادی داده می شود، بیان داشت: این شعار ها جدید یک کلاهبرداری سیاسی است که می خواهند عوام فریبی سیاسی را در بین مردم ایجاد کنند.

محسن رضایی با بیان اینکه رسانه ها با پدیده معکوس مواجهه بوده اند، اذعان داشت: رسانه ها و مجلات از رشد کیفی خوبی برخوردارشده اند اما حمایت از رسانه ها کاهش یافته است و در راستای حمایت از رسانه ها صندوق فرهنگ، هنر و رسانه زیر مجموعه صندوق توسعه ملی تشکیل شده که نیم درصد در آمد نفت به این صندوق اختصاص می دهیم و ثبات و پشتیبانی را به وجود می آوریم.

وی در رابطه با مناظرات تلویزیونی با اشاره به اینکه از سطح کودکستان به دبیرستان رسیده است، یاد آور شد: امید این مناظرات به سطح فوق لیسانس برسد.

رضایی با بیان اینکه در این مناظرات هیچ گونه شور و هیجانی وجود ندارد، بیان داشت: این مناظرات تبدیل به گفتگو شده است و در این دوره احتیاط کاری زیادی در مناظرات صورت می گیرد .