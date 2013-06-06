حمله 200 شبکه به اندیشه های ایرانی/ عدم طرفداری بسیج از نامزدی خاص

وی تاکید کرد: امروز بحران و به بنبست رسیدن در زندگی غربیها بیداد میکند و بشر در تمدن غربی ناامید شده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه دنیا به دنبال تمدن اسلامی است، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی زمانی به مقابله و دفاع از کیان خود پرداخت که تمام دول و دولتها پشتیبان عراق بودند.
وی اضافه کرد: این اتفاق در طول تاریخ برای هیچ کشوری روی نداده است و ایران اسلامی با پشتیبانی معنوی و پیروی از ولایت فقیه از کیان خود دفاع کرد.
این مسئول با اعلام اینکه دشمنان بعد از جنگ، تهاجم فرهنگی را در دستور کار خود قرار دادند، یادآور شد: این برنامه طی 10 سال علیه کشورمان طراحی شد ولی به موفقیتی نرسیدند.
نقدی ورود مواد مخدر، مشروبات الکلی، فیلمهای مبتذل و مستهجن را نمونهای از روش دشمنان در اجرایی کردن نقشه تهاجم فرهنگی برشمرد و خاطرنشان کرد: افرادی در آمریکا آموزش میدیدند تا جریانهای غیراخلاقی و غیردینی را در ایران ترویج کنند.
وی بیان داشت: بسیج در انتخابات طرفدار کاندیدایی خاص نیست و این موضوع که سازمان بسیج مستضعفین را حامی کاندیدایی خاص کنند دروغ است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفان با تاکید بر اینکه در انتخابات طرفدار گفتمان امام و رهبری هستیم، خاطرنشان کرد: باید گوش کنیم و به معیارهایی که مقام معظم رهبری درباره انتخابات بیان میفرمایند، عمل کنیم.
نقدی، ملت ایران را شایستهترین ملتهای جهان برشمرد و تاکید کرد: باید برای خلق حماسه سیاسی که مورد نظر رهبری است همه تلاش کنیم.
