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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۳۲

رمدانی اعلام کرد:

تعداد طرفداران محسن رضایی در مازندران روبه افزایش است

تعداد طرفداران محسن رضایی در مازندران روبه افزایش است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در مازندران با اشاره به برنامه محوری این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: تعداد طرفداران محسن رضایی در استان مازندران رو به افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمدانی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مناظره های صدا و سیما سبب افزایش اقبال مردم نسبت به دکتر رضایی شده است.

وی افزود: برنامه های دولت فراگیر محسن رضایی در استان مورد استقبال بسیاری از مردم استان خصوصا جوانان قرار گرفته و همین امر سبب شد تا هر روز بر تعداد آرای رضایی در استان افزوده شود.

رمدانی با اشاره به اینکه بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته، محسن رضایی در صدر نامزدهای خوش اقبال استان قرار دارد، تصریح کرد: حضور مردم استان در مراسم استقبال از سفر هفته گذشته رضایی به مازندران بسیار چشمگیر و بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه ستادهای محسن رضایی در استان مازندران به صورت خودجوش و مردمی فعالیت می کند، یادآور شد: این ستاد آمادگی هر نوع مناظره با نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در استان دارد.

رمدانی از برگزاری همایش های بزرگ حامیان محسن رضایی در ایام پایانی انتخابات و در ماه مبارک شعبان خبر داد و گفت: جزییات بیشتری از این همایش ها به زودی اطلاع رسانی می شود.

رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در مازندران با اشاره به فعال شدن ستادهای محسن رضایی در بخش ها و روستاهای بزرگ استان، افزود: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بر میزان استقبال مردم از دکتر رضایی افزایش یافته است.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 24 خرداد در ایران اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 2070457

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