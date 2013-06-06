رئيس جمهور آينده بايد فردي دانشمند باشد/ لزوم بهره گيري از هنر ديپلماسي

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدين بروجردي ظهر پنجشنبه در همايش انتخاباتي علي اكبر ولايتي كه در فرهنگسراي طوبي بندرعباس برگزار شد، با بيان اينكه در ميان تمامي كشورهاي اسلامي، ايران نقش بسيار مهمي را در ايجاد تمدن اسلامي ايفا كرده است، اظهار داشت: شان ملت ايران كه چنين نقش مهمي در تحقق تمدن اسلامي داشته اين است كه فردي دانشمند در راس اين كشور به عنوان رئيس جمهور قرار بگيرد.

وي ادامه داد: دكتر ولايتي تاكنون حدود 130 تا 140 عنوان تاليفات تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف علوم سياسي، پزشكي و تمدن اسلامي داشته است كه بسياري از اين كتابها مرجع بوده و در دانشگاهها تدريس مي شوند و بنابراين براي ما مهم است تا چنين فرد دانشمندي رئيس جمهور كشور باشد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه افزود: مسئله مهم ديگر اين است كه رئيس جمهور يك سياست مدار برجسته باشد كه دنيا او را بشناسد و قبول داشته باشد چون اين مسئله در برقراري يك رابطه خوب و منطقي با دنيا بسيار موثر است.

بروجردي در اين راستا به دعوت ساركوزي رئيس جمهور پيشين فرانسه از ولايتي اشاره كرد و بيان داشت: زماني كه ساركوزي در فرانسه به قدرت رسيد فرستاده ويژه اي را به ملاقات دكتر ولايتي فرستاد و صريحا اعلام كرد كه ما مي خواهيم با ايران كار كنيم و از دكتر ولايتي براي سفر به فرانسه دعوت كرد كه آقاي ولايتي پس از مشورت با مقام معظم رهبري و رئيس جمهور، در پاريس مذاكراتي را با ساركوزي انجام داد كه به علت عدم استقبال و اراده دولت اين مذاكرات ناقص ماند اما اين مسئله نشان مي دهد كه براي كشورهاي مختلف دنيا نيز مهم است كه فردي كه زمامدار كشوري مي شود بتواند با دنيا كار كند و دنيا او را بشناسد.

لزوم بهره گيري از هنر ديپلماسي

وي خاطرنشان كرد: ما ضمن حفظ اصول انقلابي خود كه قابل تغيير نيست و از آن كوتاه نخواهيم آمد و در مسائلي همچون بحث هسته اي عقب نشيني نخواهيم كرد، بايد با استفاده از هنر ديپلماسي رابطه خوبي با دنيا برقرار كنيم كه در دوران جنگ تحميلي نيز با وجود اينكه رژيم بعثي شهرهاي ما را موشك باران مي كرد و ما به اندازه آنان موشك نداشتيم اما با مديريت رواني جنگ و همچنين همت رزمندگان خود در اين عرصه موفق شديم كه در مسائل امروز نيز بايد به اين مديريت رواني جامعه توجه داشته باشيم و رئيس جمهور بايد با حفظ اصول انقلاب اسلامي، رابطه خوبي را با دنيا برقرار كند.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه سخنان خود با بيان اينكه ميزان هوشمندي ملت ايران از ديگران بيشتر است، عنوان كرد: پيامبر بزرگوار اسلام (ص) نيز فرموده كه اگر دانش در ثريا هم باشد افرادي از ايران زمين به آن دست پيدا خواهند كرد كه اين فرموده پيامبر (ص) تاييدي بر هوشمندي ملت ايران است و ايران اسلامي از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون با وجود تمامي فشارهاي خارجي و تحريم هاي دشمنان به دستاوردهاي بزرگي دست يافته است.

بروجردي تاكيد كرد: در جنگ بر سر مسئله هسته اي ايران قطعا ملت ايران برنده شد چون با وجود اينكه آمريكا اعلام كرد ايران نبايد هسته اي شود اما با اراده نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم كشورمان هم اكنون چه آنها بخواهند و چه نخواهند، ايران عضور باشگاه هسته اي دنيا است و در مسائلي همچون علوم مختلف از جمله نانوتكنولوژي و ساخت انواع ماهواره و موشك حمل ماهواره، كشور ما در ميان كشورهاي اسلامي سرآمد بوده است و اين درحالي است كه ساير كشورهاي اسلامي كه با آمريكا و انگليس رابطه داشته اند به چنين توانمندي هايي نرسيده اند.

رئيس جمهور آينده بايد دانشمند باشد

وي علي اكبر ولايتي را يكي از مدافعين جدي احياي تمدن اسلامي معرفي كرد و اظهار داشت: با توجه به سابقه چند هزار ساله تمدني ملت ايران و قابليت هاي علمي كشورمان، رئيس جمهور آينده ايران بايد فردي دانشمند باشد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: كشور ما داراي منابع عظيم خدادادي است و مجموع نفت و گاز ايران از تمامي كشورهاي داراي منابع نفت و گاز بيشتر است و بر اين اساس بايد با مديريتي درست اين امكانات در جامعه به ثروت تبديل شده و برآيند اصلي آن ايجاد رفاه اجتماعي باشد.

بروجردي رابطه مناسب با دنيا و اجراي قوانين مصوب توسط رئيس جمهور را ازجمله عوامل مهم در شكوفايي اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: يكي از محورهاي اصلي سياستهاي دكتر ولايتي وارد كردن مردم در عرصه اقتصاد است و در اين راستا دولت بايد از نهادهاي مردمي در عرصه اقتصاد حمايت كند و به عنوان مثال اولويت دولت خريد از كشاورز گندم كار ايراني با قيمتي مناسب باشد.

وي اضافه كرد: وضعيت امروز اقتصادي كشور بيشتر متاثر از وضعيت رواني حاكم بر دولت است و دولت مي تواند با تصميمي درست آرامش را در اقتصاد ايجاد كند و به مردم اطمينان خاطر بدهد كه اين مسئله از جمله برنامه هاي 100 روزه دكتر ولايتي خواهد بود.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه دكتر ولايتي در اقتصاد معتقد به بهره گيري از نيروهاي متخصص است، عنوان كرد: هم اكنون بخش مهمي از طرح هاي دولت، طرح هايي است كه سرمايه گذاري اوليه آن صورت گرفته اما دولت پول پيمانكاران را پرداخت نكرده و بدهي هايي دارد كه تصحيح اين گونه موارد در اعتماد مردم نسبت به دولت موثر خواهد بود و با ايجاد اعتماد مي توان حتي از توانمندي ايرانيان خارج از كشور كه مشتاق به سرمايه گذاري در كشور خود و ايجاد اشتغال هستند استفاده كرد.

نقش محوري خانواده در سياست هاي ولايتي

بروجردي با اشاره به مباحث فرهنگي، خاطرنشان كرد: در اين عرصه نيز دكتر ولايتي خانواده را محور كارها مي داند كه اگر انسجام و عقلانيت در خانواده ها ايجاد شود آثار آن در كشور نيز مشهود خواهد بود.

وي يادآور شد: در مسئله مبارزه با پديده شوم اعتياد كه حدود دو ميليون نفر از جوانان كشور را درگير خود كرده، تلاش خانواده ها براي مبارزه با اين مسئله و پذيرش فرد معتاد به عنوان يك بيمار و تلاش براي رهايي از اين مسئله بسيار مهم است و نقش خانواده ها از اين نظر در مسائل فرهنگي و اجتماعي كم نظير است.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: توليد مواد مخدر در كشور افغانستان در زمان حضور نيروهاي خارجي در اين كشور از 200 تن به هشت هزار تن رسيده و در راستاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر ما بيش از سه هزار و 500 شهيد داده ايم و هم اكنون بسياري از مرزهاي شرقي كشور تحت كنترل است اما امروز فراتر از مواد مخدر، مواد روان گردان در آزمايشگاهها توليد مي شوند كه تمامي اين مسائل براي كشور تهديداتي محسوب مي شوند كه با برنامه ريزي درست فرهنگي و محور قرار دادن خانواده ها مي توان اين مشكلات را حل كرد.

بروجردي در پايان اين بخش از سخنان خود گفت: رئيس جمهور بايد در جامعه آرامش ايجاد كند كه گفتمان دكتر ولايتي نيز بر همين اساس است و همچنين رئيس جمهور نبايد با رهبري زاويه پيدا كند.

شانس ولايتي براي پيروزي

وي تصريح كرد: طبق نظرسنجي ها نامزدهاي ائتلاف سه گانه هم اكنون شرايط خوبي دارند و با وضع موجود كه انتخابات ممكن است به دور دوم كشيده شود، در دور دوم نيز اصولگرايان وضعيت خوبي خواهند داشت و ما تلاش مي كنيم كه خروجي اين انتخابات در نهايت دكتر ولايتي باشد تا جامعه به آرامش برسد.

رئيس كارگروه سياسي ستاد انتخاباتي علي اكبر ولايتي در ادامه در پاسخ به تعدادي از سوالات حاضران در اين همايش در خصوص ائتلاف سه گانه، بيان داشت: در اين خصوص اعضاي ائتلاف تصميم گرفته اند تا در راستاي خلق حماسه سياسي و حضور حداكثري مردم در انتخابات و با توجه به ظرفيت هايي كه هر كدام از اين سه نفر در جذب آراي مردمي دارند در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و در اين شرايط كه ممكن است انتخابات به دور دوم كشيده شود، دكتر ولايتي از شانس بالايي براي پيروزي برخوردار است.

بروجردي در پاسخ به سوالي در خصوص مسائل اقتصادي نيز گفت: در حال حاضر سرمايه گذاري لازم براي بخشي از واحدهاي صنعتي ما انجام شده اما آنها با 30 تا 40 درصد ظرفيت خود كار مي كنند و يا كارخانه هايي راكد هستند كه با تدبير و عقل مديريتي مي توان با اعتمادسازي و ظرفيت هاي اين واحدهاي صنعتي را به طور كامل فعال كرد تا شغل هاي بسياري از اين طريق ايجاد شود.

وي ادامه داد: اگر سرمايه گذار ما به دولت اعتماد كند و كشاورز ما خيالش راحت باشد كه دولت به نرخ تضميني به جاي خريد از كشورهاي خارجي، گندم او را مي خرد و با سياست گذاري مناسب و هوشمندي دولت، منحني رو به رشد بيكاري تغيير خواهد كرد و شاهد نزول بيكاري خواهيم بود.

آمريكا قابليت برقراري رابطه ندارد

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص مسئله برقراري رابطه با آمريكا، اظهار داشت: زماني كه آمريكا براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران بودجه تصويب مي كند، يعني دشمن ايران است و با ما دشمني مي كند و طبق فرموده حضرت امام خميني نيز رابطه ما با آمريكا، رابطه گرگ و ميش است.

بروجردي افزود: زماني كه آمريكا در باتلاق عراق گرفتار شد از ايران درخواست مذاكره كرد و ما نيز اعلام كرديم كه براي حل مشكلات كشور اسلامي و همسايه خود يعني عراق حاضر به مذاكره هستيم اما در مجموع آمريكا دشمن ايران است و قابليت برقراري رابطه را ندارد اما به صورت موردي ممكن است مذاكراتي با آمريكا انجام شود.

وي در خصوص طرح مسكن مهر نيز گفت: اين طرح داراي اشكالاتي است كه بايد رفع شود اما در كنار آن دكتر ولايتي طرحي براي مسكن روستائيان نيز خواهد داشت تا امكانات لازم در روستاها ايجاد شود و شاهد خالي شدن روستاها و مهاجرت بيش از اندازه به شهرها نباشيم.