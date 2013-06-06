عنان کشور باید یکبار دیگر بدست یک رئیس جمهور اصلاح طلب سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف عصر پنجشنبه در جمع مردم کرمانشاه در مسجد حاج دایی شهر کرمانشاه ابراز خرسندی کرد از اینکه برای دومین بار فرصت دیدار با مردم کرمانشاه را پیدا کرده است.

وی گفت: دیدار با مردم کرمانشاه برای من افتخاری است؛ چراکه این مردم سلحشور و غریب نواز بوده و هستند.

عارف ادامه داد: مردم کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس رنج ها و بمباران های زیادی را تحمل و مقاومتی به یادماندنی از خود بر جای گذاشتند.

وی تصریح کرد: امیدوارم در دولت آینده بتوانیم دین خود را نسبت به مردم این استان ادا کنیم.

این کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری، عقب ماندگی های استان کرمانشاه را در اکثر زمینه ها محسوس دانست و گفت: در دولت آینده مطالبات به حق این مردم را پیگیری خواهیم کرد.

عارف افزود: در دولت آینده با اولویت مشکلات به مسائل موجود در استان کرمانشاه پرداخته و استان کرمانشاه را به منطقه ای در شأن این مردم تبدیل خواهیم کرد.

وی از تبدیل استان کرمانشاه به قطب گردشگری در دولت آینده خبر داد و گفت: از جمله مشکلات این استان مشکل اشتغال و بیکاری است که با توجه به پتانسیل های موجود در زمینه های کشاورزی، بازرگانی و صنعتی آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.

این کاندیدای اصلاح طلب وجود 800 هزار هکتار زمین قابل کشت، تنوع آب و هوایی و موقعیت آبی استان کرمانشاه را از جمله ظرفیت های این استان برای رونق بخشیدن به کشاورزی عنوان و بیان کرد: در دولت آینده به بحث خرید و بیمه محصولات کشاورزی توجه بیشتری خواهد شد تا بتوانیم زمینه پیشرفت استان و همچنین رونق اقتصادی این منطقه را فراهم کنیم.

عارف خاطر نشان کرد: برای رونق فضای کسب و کار از قابلیت های بازرگانی، صنعتی و کشاورزی بهره می‌گیریم.

این کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری در بخش دیگر توجه به مسائل زیستی از جمله گرد و غبار را از موارد پیگیری دولت آینده دانست و گفت: همچنین در دولت اصلاح طلب آینده مشکل مسکن و بیکاری از اولویت‌های کاری خواهد بود.

عارف، مطالبه حقوق معلمان، کارگران، بازنشستگان و معلولین را از دیگر موارد پیگیری در دولت احتمالی خود برشمرد.

وی تصریح کرد: تفکر اصلاحات در هشت سال حاکمیت خود نشان داد که می تواند پاسخگوی مردم بوده و در واقع دغدغه اصلی اصلاحات، مشکلات مردمی است.

این کاندیدای اصلاح طلب گفت: دولت اصلاحات نشان داد می تواند گرانی ها را کنترل و به عهدی که با مردم بسته است، پایبند بماند.

عارف افزود: یکبار دیگر باید عنان کشور را بدست یک رئیس جمهور اصلاح طلب سپرده تا شاهد حل و ساماندهی مشکلات اقتصادی، مسائل اجتماعی و گفتمان هایی درست در عرصه بین‌المللی باشیم.

وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی باید چون دیگر صحنه ها در صحنه انتخابات نیز حضور یافته تا با انتخابی اصلح کشور را روی ریل پیشرفت و تعالی قرار دهند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد در دولت احتمالی خود کشور در مسیر تعالی و پیشرفت قرار گیرد، گفت: امیدوارم بتوانم با تجربه 30 ساله خدمت خود در جمهوری اسلامی و هشت سال مسئولیت در دولت اصلاحات این مهم را به سرانجام برسانم.

عارف در پایان خواستار حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات برای خلق حماسه سیاسی شد و گفت: امیدوارم دولت آینده یک دولت اصلاحات باشد که اصلاحات به معنای مردم سالاری دینی، آزادی بیان، رسمیت همه اقوام و برابری همه مردم در برابر قانون باشد.

لازم به ذکر است در سفر دکتر محمدرضا عارف به استان کرمانشاه همسر وی نیز حضور و در میان مردم قرار گرفت.

از دیگر حواشی می توان به شعار "روحانی، عارف، اتحاد اتحاد" که توسط حاضرین ادا می شد، اشاره کرد.

از دیگر حواشی حضور عارف در کرمانشاه، حضور گسترده نسل جوان و دانشجویان در این مراسم بود.