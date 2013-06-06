دستگیری 124 معدنچی غیرقانونی چینی در غنا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، به گفته مقامات غنا این معدنچیان به اتهام فعالیت غیرقانونی برای کشف معادن طلا در این کشور آفریقایی بازداشت شده اند.

"فرانسیس پالمدتی" رئیس اداره مهاجرت غنا با اشاره به اتهام این افراد، از اخراج بسیاری از آنان به دلیل فعالیت های غیرقانونی خبر داد. بر این اساس این شهرندان چینی در پوشش مشاغل مختلف در غنا فعالیت می کرده اند.

این در حالی است که دولت غنا از دهه 1980 میلادی فعالیت معدنچیان خارجی را در زمینه کشف و استخراج معادن طلای این کشور ممنوع کرده است. گفتنی است غنا دومین تولید کننده طلا در جهان به شمار می رود.