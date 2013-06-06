  1. بین الملل
دستگیری 124 معدنچی غیرقانونی چینی در غنا

پلیس غنا 124 شهروند چینی را به اتهام جستجوی غیرقانونی معادن طلا در این کشور دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، به گفته مقامات غنا این معدنچیان به اتهام فعالیت غیرقانونی برای کشف معادن طلا در این کشور آفریقایی بازداشت شده اند.

"فرانسیس پالمدتی" رئیس اداره مهاجرت غنا با اشاره به اتهام این افراد، از اخراج بسیاری از آنان به دلیل فعالیت های غیرقانونی خبر داد. بر این اساس این شهرندان چینی در پوشش مشاغل مختلف در غنا فعالیت می کرده اند.

این در حالی است که دولت غنا از دهه 1980 میلادی فعالیت معدنچیان خارجی را در زمینه کشف و استخراج معادن طلای این کشور ممنوع کرده است. گفتنی است غنا دومین تولید کننده طلا در جهان به شمار می رود.

