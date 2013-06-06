26 واحد مرغداری تخمگذار در استان سمنان فعال است 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه حسینی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد مرغداری در سمنان به خبرنگاران اظهار داشت: 26 واحد مرغداری تخمگذار دارای پروانه بهره برداری در این استان فعال هستند که ظرفیت تولید بیش از یك میلیون و ۲۹۳ هزار قطعه در هر دوره یك ساله را دارند.

وی افزود: شهرستان آرادان با ۱۰ واحد حدود ۴۰ درصد، سرخه با شش واحد ۲۳ درصد و سمنان با چهار واحد حدود ۱۸ درصد مرغ تخمگذار بیشترین واحدها را در استان سمنان را به خود اختصاص داده اند و مابقی در دیگر شهرستانها واقع شده اند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد كشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار تن تخم مرغ طی سال گذشته در این استان تولید شد گفت: ۷۰ درصد این مقدار در داخل استان مصرف و مابقی به دیگر استان ها از جمله تهران صادر شد.

شاه حسینی در خاتمه گفت: در استان سمنان همچنین 393 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت اسمی بیش از هشت میلیون 780 هزار قطعه در هر دوره وجود دارد.