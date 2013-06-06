زلاتکو کرانچار به ایران بازگشت/ بازگشت بازیکنان خارجی سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار، سرمربی کروات تیم سپاهان که بعد از قهرمانی تیمش در مسابقات جام حذفی و پایان لیگ برتر در ایران مانده بود، پس از تمدید قراداد با سپاهان، عازم کشورش شد و دو هفته در کرواسی به استراحت پرداخت.

این سرمربی صبح امروز پس از استراحتی دو هفته‌ای به ایران و اصفهان بازگشت تا تمرینات تیم سپاهان را زیر نظر بگیرد.

کرانچار که بلافاصله بعد از پایان لیگ برتر با سپاهان به توافق رسید، برنامه تمرینی مد نظر خود را به مسئولان باشگاه سپاهان ارائه کرد و طبق برنامه قرار است از روز جمعه 17 خرداد تمرینات سپاهان آغاز شود.

خبر دیگر اینکه سه بازیکن خارجی تیم سپاهان که برای استراحت و گذراندن تعطیلات به کشورهای خود بازگشته بودند نیز برای اضافه شدن به تمرینات سپاهان به اصفهان بازگشتند.

جواهیر سوکای، مهاجم آلبانیایی سپاهان، رادومیر جالوویچ، مهاجم مونته‌نگرویی این تیم و میلان سوشاک، مدافع استرالیایی تیم اصفهانی صبح امروز به اصفهان بازگشتند تا در تمرین فردای سپاهان شرکت کنند.

اروین بولکو، دیگر هافبک آلبانیایی سپاهان که در اردوی تیم ملی کشورش به سر می‌برد، چند روز دیگر به تمرینات سپاهان اضافه خواهد شد.