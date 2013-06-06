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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۰۵

حجت الاسلام خاکباز:

مرمت و بازسازی 24 امامزاده و بقعه متبرکه لرستان در حال اجراست

مرمت و بازسازی 24 امامزاده و بقعه متبرکه لرستان در حال اجراست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان از مرمت و بازسازی 24 امامزاده و بقعه متبرکه سطح این استان خبر داد.

حجت الاسلام مرتضی خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر طی سال گذشته 12 امامزاده استان لرستان بازسازی و مرمت شده است، افزود: همچنین در سالجاری نیز مرمت و بازسازی 24 امامزاده و بقعه متبرکه پیش بینی شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان لرستان یادآور شد: در لرستان 168 امامزاده و بقعه متبرکه وجود دارد.

حجت الاسلام خاکباز ادامه داد: مرمت و بازسازی بقاع متبرکه و امامزادگان سطح استان از محل نذورات مردمی، کمک خیرین و اعتبارات اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان صورت می گیرد.

وی از جمله امامزادگانی كه در سال گذشته مرمت، بازسازی و يا توسعه داده شدند به امامزاده عبدالله، ابوالوفا و امامزاده احمد پاعلم و همچنين توسعه امامزاده محمد درب گنبد كوهدشت اشاره كرد.

کد مطلب 2070479

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