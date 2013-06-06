هجده نفر از روستاييان قيان قلي فامنین در اثر انفجار كپسول گاز مصدوم شدند

اکبر غیاث در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه افزود: حدود ساعت يك بعد از ظهر پنج شنبه شانزدهم خرداد، با اورژانس 115 فامنين از شهرستانهاي همدان تماس گرفته شد که اين تماس حاكي از انفجار كپسول گاز در روستاي قيان قلي بود شهرستان فامنین بود.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان همدان افزود: پس از این تماس فورا عوامل اعزام شده و از پايگاه هاي نزديك نيز كمك خواسته مي شود.

وی بیان داشت: بر این اساس دو كد از اورژانس هاي جاده اي تجرك و كاج و يك خودرو از هلال احمر به محل حادثه وارد مي شوند.

غیاث عنوان داشت: به دليل بعد مسافت و خاكي بودن جاده تا محل روستا (حدود 20 تا 30 كيلومتر) سيزده تن از مصدومين توسط اهالي به بيمارستان منتقل شدند.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان همدان گفت: چهار مصدوم توسط عوامل اورژانس و يك مصدوم توسط هلال احمر با انجام اقداماتي چون پانسمان، كنترل خونريزي، ثابت سازي و سرم درماني و دادن اكسيژن به بيمارستان امام حسن فامنين تحويل داده شدند.

وی در پایان ابراز داشت: خوشبختانه تا زمان تحويل مصدومين به بيمارستان مورد فوتي اعلام نشده است.