بخش خصوصی در برزخ تحریمهای خارجی و داخلی/ مدیری کارآمدتر از قالیباف سراغ ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد غیاثوند عصر پنج شنبه در جمع مدیران تشکلهای ملی و استانی در خرم آباد اظهار داشت: خوشبختانه مطالبات بخش خصوصی مورد توجه کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گرفته و همگی به رفع این موانع به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی اذعان دارند.

وی ادامه داد: با این حال بخش خصوصی که در برزخ تحریمهای خارجی و داخلی در شرایط شکننده ای قرا گرفته صرف اظهار نظر نمی تواند اعتماد لازم را پیدا کنند لذا کارنامه اجرایی و عملیاتی را ملاک انتخاب قرار خواهند داد.

نایب رئیس و دبیرکانون سنگ ایران یادآور شد: در بین مدیران مختلف اجرایی کشور در طول انقلاب، مدیری کارآمد تر و روز آمدتر در حوزه مدیریت و اجرا همچون قالیباف سراغ ندارم.

غیاثوند با بیان اینکه بزرگترین سرمایه کشور اعتماد فعالان اقتصادی به دولت است، بیان داشت: متاسفانه این اعتماد به شدت تخریب شده و بازسازی این اعتماد بر باد رفته جز با حضور مردان عمل امکان پذیر نخواهد بود چرا که جنس کارآفرینی جنس عمل و اقدامات عملیاتی است نه شعار.