به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی عرب خدایی رئیس ستاد مرکزی انتخابات حزب اعتدال و توسعه در نشست خبری که امروز پنج شنبه در ستاد مرکزی حزب برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که دلایل انتخاب آقای روحانی به عنوان کاندیدای حزب اعتدال و توسعه چیست گفت: ما الان در یک پیچ تاریخی قرار داریم لذا برای عبور از این پیچ نیازمند به تدبیر ملت هستیم و در این شرایط وجود وحدت کلمه بسیار مهم است.

وی ادامه داد: این تیتر به این خاطر مطرح شده که کشور را نمی توان توسط یک جناح اداره کرد. خالصا چه دست اصلاح طلبان باشد چه اصولگرایان عبور از این شرایط غیرممکن است.

عرب خدایی با بیان این که روحانی می تواند با معتدلین اصولگرا و اصلاح طلب کار کند افزود: اگر آقای روحانی خروجی ائتلاف عارف و روحانی باشد به راحتی اصولگرایان معتدل پذیرای ایشان خواهند بود ولی اگر آقای عارف موفق شود کاندید نهایی باشد نمی تواند آراء اصولگرایان را کسب کند لذا به این نتیجه رسیدیم که آقای روحانی را به عنوان کاندیدای اصلح معرفی کنیم.

رئیس ستاد مرکزی انتخابات حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه وقتی آیت الله هاشمی کاندید شد اعضای حزب همچنان از آقای روحانی حمایت کردند افزود: به علت این که وحدت گفتمان بین هاشمی و روحانی دیدیم لذا کناره گیری روحانی به نفع هاشمی را توصیه نکردیم و حزب اعتدال و توسعه در هر صورت از آقای روحانی حمایت می کند.

عرب خدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شرایط فعالیت احزاب در کشور گفت: احزاب در کشور ما با رؤسای جمهور سرکار آمدند. کاربرد آن ها در زمان انتخابات بوده اما حزب اعتدال و توسعه با افراد متخصص و معتدل از سال 78 فعالیت خود را آغاز کرده که در حوزه های مختلف وضعیت کشور را رصد می کند که این فعالیت های گردآوری شده و چنانچه حتی کاندیدای ما موفق نشود داشته هایمان را در اختیار دولت آینده از هر جریانی که باشد قرار می دهیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر این که اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود و آقای روحانی و عارف موفق نشوند به این مرحله برسند حزب اعتدال و توسعه از چه کسی حمایت خواهد کرد گفت: با توجه به فضایی که ایجاد شده و میدان وسیع تخریبی که علیه روحانی شروع شده به هواداران نشان می دهد که آقای روحانی پیروز دور اول هستند.

عرب خدایی ادامه داد: تجربه نشان می دهد تخریب برآیند عصبانیت است و هر کاندیدایی به شدت تخریب شود نشان از پیروزی قطعی دارد.

رئیس ستاد مرکزی انتخابات حزب اعتدال و توسعه در پایان نشست اسامی لیست 31 نفره شورای شهر را ارائه داد و گفت: در شهرستان ها نیز چنانچه کاندیدای امین و قوی وجود داشته باشد حتما از آن ها حمایت می کنیم.

در ادامه نشست عباس پور سرلیست شورای شهر اعتدال و توسعه و غلامرضا کاظمی معاون امور شوراهای حزب اعتدال و توسعه به تشریح برنامه های حزب در مورد انتخابات شوراها پرداختند.