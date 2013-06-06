به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسن روحانی در پاسخ به سوالات کارشناسان در شبکه چهار سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که سیاست خارجی دولت شما که بتواند منافع و اهداف جمهوری اسلامی را تامین کند چگونه خواهد بود اظهار داشت: به یک معنا می توان گفت سیاست داخلی و خارجی از اصل مهم هویت و منافع پیروی می کند البته سیاست خارجی گاهی اوقات باید با شرایط ویژه ای دیده شود.

وی افزود: برخی دنیا را فقط حق و باطل می بینند، برخی آن را میدان جنگ می دانند و برخی آن را بازار، کشتزار و بین آرمان ها و منافع می بینند جهان را باید طوری تعریف کنیم که آرمان ها و منافعمان در آن دیده شود. با توجه به شرایط منطقه، انقلاب اسلامی و شرایط جهان باید دنبال حفظ قدرت ملی باشیم که در پی آن قدرتمان را در جهان بالا ببریم.

روحانی با اشاره به برنامه اش برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و بخش صنعت تصریح کرد: برای مردم در بخش یارانه ها علاوه بر یارانه نقدی یارانه کالایی نیز در نظر گرفته خواهد شد و سعی خواهیم کرد انحرافات گذشته را در هدفمندی یارانه ها را به ویژه در بخش صنعت که به عنوان مثال 30 درصدی که قرار بود به این بخش اختصاص پیدا کند و پیدا نکرد را دیگر تکرار نکنیم.

وی ادامه داد: برای ادامه با قوت هدفمندی در بخش صنعت به مشورت با صاحبان صنایع و صنوف و واحد های صنعتی و تولیدی خواهیم پرداخت تا به بهترین شکل ممکن نسبت به اجرای هدفمندی در این بخش اقدام شود ضمن این که تخلفات گذشته را که عمدتا شامل عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی بود تکرار نخواهیم کرد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که برای پیگیری حقوق هسته ای کشورمان چه برنامه ای از سوی دولت شما پیاده خواهد شد گفت: برای اصل فناوری هسته ای زحمات زیادی کشیده شده است و تقریبا از سال 67 این موضوع یعنی غنی سازی انجام شد بنده در کنار این فناوری بوده ام. در دولت سازندگی تقریبا فناوری را بدست آوردیم و در دولت اصلاحات این فناوری کامل شد به طوری که بنده در تابستان 81 به همراه مهندس موسوی طی بازدیدی که از یک سانتریفیوژ که توانسته بود به ما محصول بدهد داشتیم اعلام کردیم که به این فناوری رسیده ایم.

وی افزود: برای بدست آوردن UF4 و UF6 به دنبال ساخت UCF اصفهان رفتیم که مرحله اول آن در سال 83 افتتاح شد و مرحله بعدی نیز در پاییز همان سال کامل گردید و به طور کلی در فروردین 84 UCF اصفهان را کامل کردیم. به دنبال آن زیرزمین نطنز، آب سنگین اراک و کیک زرد بندرعباس نیز به دست آمد لذا می توان گفت که در دولت سازندگی و اصلاحات فناوری هسته ای تقریبا کامل شده بود و دولت فعلی نیز این فناوری را کامل شده تحویل گرفت.

روحانی تصریح کرد: اساس و پایه غنی سازی در جمهوری اسلامی بر این بود که به دنیا اثبات شود این فناوری صلح آمیز است و انحرافی در آن وجود ندارد چون اگر این موضوع به اثبات می رسید هم می توانستیم غنی سازی را ادامه دهیم و هم این که ثابت کنیم آمریکا درباره ایران دروغ می گوید که خوشبختانه این موضوع در زمان مدیریت بنده در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با اکثریت آراء محقق شد اما امروز شرایط ما متفاوت است چون پرونده کشور به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شده است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال مجری برنامه که عنوان کرد در پایان دولت اصلاحات تعلیق پذیرفته شد و همان طور که اشاره کردید نطنز آماده نبود اما آیا در دوران شما زنجیره 168 تایی و این تعداد سانتریفیوژ وجود داشت یا خیر گفت: در تابستان 84 و در دولت اصلاحات UCF اصفهان فعال شد اما نطنز هنوز آماده نبود و دولت فعلی در حالی که می توانست فعالیت نطنز را آغاز کند بعد از اینکه پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد نطنز را راه اندازی کرد یعنی دولت جدید 8 ماه تعلیق را ادامه داد.

وی با طرح این سوال که آیا ما با شرایط فعلی می توانیم کار را ادامه دهیم عنوان کرد: این که سانتریفیوژها اضافه شود اما گاز به آن تزریق نشود عایدی برای ما نخواهد داشت. ریز آن چیزی که درباره فعالیت های هسته ای ایران وجود دارد در گزارش آژانس آمده است که بنده نمی خواهم اینجا به آن اشاره کنم اما اعتقاد من این است که باید سانتریفیوژ بچرخد و در کنار آن کشور و زندگی مردم نیز بچرخد. باید سانتریفیوژ ها اضافه شود و در کنار آن دیگر بخش های کشور از جمله صنعت نیز توسعه یابد و ما بتوانیم در پی آن به اهداف سند چشم انداز نیز برسیم.

روحانی اضافه کرد: نمی توان یک پیچ کارخانه را درست کرد اما مابقی قسمت های آن را به دلیل درست کردن این پیچ از کار انداخت. برنامه دولت تدبیر و امید حفظ فناوری هسته ای، شکستن تحریم و در نهایت رسیدن به توسعه است که برای محقق شدن این موضوع نیاز به وحدت و اجماع داریم.

وی با انتقاد از رفتار برخی افراد در مورد موضوع هسته ای خاطر نشان کرد: بحث هسته ای بازی یک تشکل یا حزب نیست عده ای نمی دانند موضوع هسته ای یعنی چه و حرف هایی می زنند چون از آن ناآگاه هستند.