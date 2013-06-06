همایش بانوان حامی ولایتی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بانوان حامی علی اکبر ولایتی با حضور سید محمد صادق شاهرخی رئیس ستاد انتخاباتی این کاندیدای ریاست جمهوری، اعظم محمدنیا رئیس ستاد بانوان این کاندیدا در لرستان و جمعی از روسای کمیته های تبلیغاتی در محل ستاد مرکزی در خیابان انقلاب خرم آباد برگزار شد.

سید محمد صادق شاهرخی رئیس ستاد تبلیغات انتخاباتی علی اکبر ولایتی در لرستان در این همایش با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات اظهار داشت: خلق حماسه سیاسی در گرو مشارکت و حضور مردم در صحنه است.

وی همچنین به برخی مشکلات استان لرستان در ابعاد مختلف اشاره کرد و بیان داشت: نرخ بالای بیکاری و داشتن رتبه اول در این زمینه از مشکلات این استان محسوب می شود.

شاهرخی افزود: این در حالیست که برخی مسئولان با زیر سوال بردن نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران که مرجع رسمی در این زمینه محسوب می شود تنها اقدام به فرافکنی در مواجهه با این مشکل کرده اند.

وی با انتقاد از برخی آمار دروغین در رابطه با ایجاد اشتغال در استان طی دولت دهم، عنوان کرد: مردم لرستان تغییری در زمینه نرخ بیکاری در استان احساس نکرده اند و همچنان این مشکل در صدر مطالبات مردم قرار دارد.

شاهرخی همچنین به برنامه ها و اولویت های علی اکبر ولایتی در قالب "دولت متمم" اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح همه شاخص ها دیده شده است.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از توانمندی های بانوان در عرصه های مختلف تاکید کرد و بیان داشت: دکتر ولایتی در مناظره خود تاکید کردند که برنامه های جدی در این بخش دارند.

اعظم محمد نیا رئیس ستاد بانوان علی اکبر ولایتی نیز در ادامه به برخی برنامه های این کاندیدای ریاست جمهوری در حوزه زنان و خانواده اشاره و بر ضرورت مشارکت گسترده زنان در انتخابات پیش رو تاکید کرد.