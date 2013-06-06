رئیس جمهوری تعامل قوا را مدیریت نکند توان مدیریت کشور ندارد/ مشاغل باید مساوی در اختیار زنان و مردان گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر ، عصر امروز علی اکبر ولایتی در برنامه پاسخ به سوال جوانان که از شبکه سوم رسانه ملی پخش شد دو عامل اقتصاد و روابط خارجی را از عواملی عنوان کرد که اگر به آن توجه نشود آسیب‌های بسیاری متوجه کشور خواهد شد .

ولایتی گفت: این دو عامل از مهمترین اولویت های دولت آینده من است.



وی ادامه داد: اگر ملت به من اعتماد کردند و رای دادند متعهد خواهم شد که عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنم.



این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش مجری که برنامه ششم توسعه چه اولویتی در دولت شما خواهد داشت گفت: برنامه پنجم زمینه ساز برنامه‌ریزی برای برنامه ششم است، بنابراین در آغاز برنامه پنجم هستیم و باید ببینیم که چه چیز هایی عملی شده و چه چیز هایی خیر بنابراین برنامه بعدی با شرایطی که در انتهای برنامه پنجم وجود دارد باید تنظیم شود.



بانکی در دولتم مورد حمایت قرار می گیرد که درآمدش در راه تولید مصرف شده باشد

وی با بیان این که اساس بانکداری اسلامی این است که در تولید مشارکت داشته باشد گفت: امروز بانک ها این گونه عمل نمی کنند و ساعت شمار از مردم بهره می گیرند و بانکی باید از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرد که پول خود را به سمت تولید هدایت و مصرف کرده باشد.

در ادامه ولایتی در مورد تعامل با قوا گفت: هیچ رئیس جمهور و مسئولی در جمهوری اسلامی مصون نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند.

عضو ائتلاف برای پیشرفت ادامه داد: اساس حکومت ها بر مبنای تفکیک قوا از زمان منتسکیو تا به امروز است و کسی حرف اضافه تری نزده است.

وی با بیان این که جوانان از تنش و اختلاف میان رئوسای قوا نا امید می شوند، گفت: روئسای سه قوه باید همچون یک روح در سه بدن باشند و با یکدیگر همکاری کنند که این موضوع رشد مسئولان را نشان می دهد.

این کاندیدای ریاست جمهوری افزود: وقتی مردم ببینند مسئولی به جای این که سعه صدر داشته باشد و انتقاد پذیر باشد قدرت تحمل مشکلات و مخالفت ها را نداشته باشد آنها نا امید می شوند چرا که می گویند ما رای داده ایم که مسئولان مشکلات ما را حل کنند نه این که ما برای حل مشکلات آنان چاره اندیشی کنیم.

همچنین ولایتی در پاسخ به این سوال که اگر مشکلی میان دولت شما و دیگر قوا بوجود آمد شما چگونه این مشکل را حل خواهید کرد گفت: کشور بزرگی مانند ایران ظرفیت های تاریخی و برنامه هایی همچون چشم انداز 20 ساله دارد که از نفوذ منطقه ای و بین المللی نیز برخوردار است بنابراین رئیس جمهور بار سنگینی بر دوش خود دارد که با استفاده از این ظرفیت ها بر رشد و تعالی جامعه و کشور بیفزاید لذا دولت آینده باید به جای پرداختن به اختلافات مشکلات را حل کند.

رئیس جمهوری که نتواند تعامل قوا را مدیریت کند توانایی مدیریت کشور را ندارد

وی با بیان این که اگر رئیس جمهوری نتواند تعامل بین قوا را مدیریت کند توانایی مدیریت کشور را هم ندارد تاکید کرد: رئیس جمهور باید با سعه صدر و انتقاد پذیری توانایی حل مشکلات را داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برنامه های دینی دولت شما چیست گفت: اساس حکومت جمهوری اسلامی مردم سالاری دینی است و رئیس جمهور انتخابش نهایی نمی شود مگر این که حکمش توسط ولی فقیه تنفیذ شود و در سوگند رئیس جمهور نیز تعهد به اسلام آمده است و این حکایت از آن دارد که امام خمینی فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.

ولایتی با بیان این که جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت مردم بر مردم گفت: وظیفه دولت در جمهوری اسلامی این است که قوانین اسلامی را اجرا کند آن هم قوانینی که به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده است.

وی با اشاره به شش اجلاس که در ایران برگزار کرده است گفت: یکی از این اجلاس ها اجلاس جوانان بود و جوانان 80 کشور اسلامی به ایران آمدند و هر کدام که به کشور خود برگشتند یک مبلغ فرهنگ ایرانی اسلامی بودند.

عضو ائتلاف برای پیشرفت افزود: روزنامه الشرق الاوسط بعد از برگزاری این اجلاس بیداری اسلامی نوشت که ما نباید نگران قدرت اتمی ایران باشیم ما باید نگران این ویژگی ایرانی باشیم که تفکر ایرانی را در جوانان ما تقویت کرده و اسلامی را که ایران مروج آن است را در میان این جوانان تبلیغ کرده است.

با افزایش اشتغال و ورزش همگانی امنیت و آرامش در جامعه ایجاد می کنم

در ادامه این گفتگوی تلویزیونی این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه چه برنامه ای دارید گفت: بیکاری یکی از ریشه های مفسده های اجتماعی است و اشتغال دوای درد این مفاسد است.

وی افزود: ازدواج نیز جلوی بسیاری از مشکلات اخلاقی را می گیرد و تا جوانی که کار و اشتغال نداشته باشد نمی توان از آن توقع داشت در جامعه در معرض آفت ها قرار بگیرد و آسیب نبیند لذا در این زمینه نباید به معلول نگاه کنیم بلکه باید علت ها را برطرف کنیم که بسیاری از مفسده های اجتماعی بیکاری و عدم ازدواج است.

ولایتی خاطر نشان کرد نداشتن امکانات ورزشی را یکی دیگر از مفسده های اجتماعی نام برد و گفت: جوانی که بخواهد اوقات فراغت خود را به ورزش بپردازد جایی ندارد و ما امکانات ورزشی ناقصی داریم بنابراین اگر جوانی شغل داشت و ایام فراغت خود را نیز با ورزش گذراند جلوی بسیاری از نا امنی ها و مفاسد گرفته خواهد شد. توسعه میادین ورزشی و در اختیار گذاشتن میدان های تفریحی سالم جزء وظایف دولت است.

این کاندیدای ریاست جمهوری، در پاسخ به این سوال که برای ازدواج و اشتغال جوانان چه راه کارهایی دارید گفت: اساس اقتصاد کشور ما باید تولید باشد و این تولید نیز باید مردم محور باشد یعنی تولید را از انحصار دولت بیرون بیاوریم و در اختیار مردم قرار دهیم.

وی با بیان اینکه امروز باید 95 درصد از تولید ها مردمی شود گفت: یکی از راه های عملی شدن این موضوع دادن وام های بدون بهره است اگر مردم را تشویق به تولید کنیم و نه به تجارت پول این کار عملی خواهد شد.

ولایتی با مثالی در این زمینه توضیح داد: پس از فروپاشی کمونیسم آلمان شرقی و غربی به یکدیگر پیوستند که آن زمان چون آلمان شرقی زیر سلطه کمونیست ها بود از لحاظ صنعتی عقب افتاده بود اما آمدند کارخانجات را با دو شرط با قیمت پایینی در اختیار تولید کنندگان گذاشتند. یکی آن که هیچ کارگری بیکار نشود و دومین شرط هم این بود که آن کارخانه را نوسازی کنند. این موضوع باعث شد هم افراد بیکار نشوند و هم تولید بالا برود.

واگذاری همه جانبه کار و تولید به مردم از اولویت های دولتم است

وی ادامه داد: برنامه وسیع و همه جانبه برای واگذاری کار تولید به مردم و گرفتن تعهد از کارخانجات برای نوسازی و اشتغال موجب می شود در یک مدت معین اشتغال در کشور زیاد و به جایی برسیم که حداقل بیکاری را شاهد باشیم.

عضو ائتلاف برای پیشرفت همچنین در پاسخ به این سوال که برای مسکن جوانان چه برنامه هایی دارید گفت: دولت با ساختن مسکن مهر نشان داد می توان مسکن سازی انبوه کرد و این پروژه مسکن مهر ضمن آن که کار مثبتی بوده ولی نقایص آن باید برطرف شود.

وی افزود: اگر در بخشی به صورت متعادل سرمایه گذاری کنیم مثلا آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاد خیلی از مسکن های خالی در کشور ایجاد می شود اما در کنار آن شغل وجود ندارد و یا تسهیلاتی برای ازدواج جوانان داده نمی شود لذا باید در هر کاری تعادل رعایت شود.

ولایتی یکی دیگر از راه های تسهیل ازدواج را اصلاح فرهنگ عمومی کشور نام برد و گفت: باید فرهنگ ازدواج اصلاح شود و دولت باید در این زمینه فرهنگ سازی کند و سیاست فرهنگی که حکومت باید پیش بگیرد این است که فرهنگ خانواده ها را تغییر دهد تا جهیزیه و مهریه ارزش آفرین نباشند.

وی در مورد برنامه هایش برای توسعه ورزش گفت: ورزش مربوط به همه سنین از کودکی تا سالخوردگی است.

این کاندیدای ریاست جمهوری، افزود: در سند تحول آموزش و پرورش نیز آمده است که شنا و ژیمناستیک باید در مدارس اجباری باشد لذا این امر در استعدادیابی جوانان کمک زیادی می کند. همچنان که در رشته والیبال از این روش استفاده شد و امروز می بینیم که در این رشته ورزشی موفقیت هایی کسب کرده ایم.

وی توسعه ورزش همگانی و شروع ورزش از مدرسه و سنین کم را یکی از برنامه های دولتش برای افزایش ظرفیت های ورزشی کشور نام برد و گفت: اگر این دو عامل اجرایی شود ما در زمینه ورزش به موفقیت های خوبی خواهیم رسید همچنان که رتبه اخیر ما در المپیک نشان می دهد که ما از ظرفیت ورزشی خوبی برخورداریم و با اجرایی کردن راه کار های ذکر شده در دولت آینده می توانیم به رتبه تک رقمی در ورزش جهانی دست یابیم.

دولت باید از ورزش دست بردارد

ولایتی با بیان این که ورزش کاران یک درخواست از دولت دارند و آن هم این است که دست از ورزش بردارد گفت: اداره ورزش را باید به مردم واگذار کنیم و در دیدارهای اخیری هم که با جمعی از مدال آوران و پیش کسوتان ورزشی داشتم آنها نیز خواهان آن بودند که ورزش به دست خود اصحاب ورزش اداره شود. آنان می توانند هزینه خود را تهیه کنند و هرجا هم که کم داشتند دولت می تواند به آنان کمک کند.

وی با بیان این که نباید ورزش را سیاسی کنیم گفت: یعنی نباید یک مسئول سیاسی را مدیر یک باشگاه ورزشی کنیم. ما ورزشکاران قدیمی و صاحب تجربه گران سنگ داریم که می توانیم از آنان در مدیریت بخش ورزشی استفاده کنیم.

در ادامه ولایتی در مورد برنامه هایش در مورد توسعه اخلاق در ورزش گفت: من کتابی تحت عنوان دانشنامه جوانمردی در حوزه اخلاق نوشته ام که به چاپ سوم رسیده و مورد استقبال ورزش کاران نیز قرار گرفته است و در این کتاب روایتی از فتوت و جوان مردی وجود دارد که اگر مبانی آن در ورزش ما نهادینه شود می توانیم اخلاق را در جامعه ورزشی تسریع دهیم چرا که زمینه جوهری آن در جوانان ما وجود دارد و جوانان نجیب هستند.

وی در پاسخ به این سوال که چطور می خواهید این اخلاق را تسری دهید گفت: با استفاده از موسسات فرهنگی دولتی و غیر دولتی و از طریق دعوت پیشکسوتان ورزشی می توانیم برنامه های ترویج ورزش را با اخلاق توامان کنیم و از رسانه ها نیز این توقع می رود که در این زمینه مروج اخلاق باشند. در کنار این برنامه ها می توان از هنرمندان نیز استفاده کرد و فیلم های جذابی در به نمایش گذاشتن زندگی پهلوانان و معلمان اخلاق ما همچون پوریای ولی و تختی در جهت توسعه اخلاق در جامعه ورزشی استفاده شود.

با بیمه از زنان حمایت امنیتی خواهم کرد/زنان سرپرست خانوار در اولویت

این کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به آخرین سوال مجری مبنی بر این که چه برنامه ای برای ارتقاء وضعیت زنان در جامعه دارید گفت: زنان نیمی از جامعه ما هستند و نقش مهمی در جامعه دارند و از آنجا که حکومت ما یک حکومت اسلامی است خانواده نیز رکن و اساس این حکومت است.

ولایتی افزود: ما باید از زنان در مقابل برخی آسیب پذیریها حمایت کنیم مثلا زنان سرپرست خانوار که این ها نیاز به حمایت امنیتی دارند و دولت باید توجه خواصی به زنان سرپرست خانواده کند.

وی با بیان این که یکی از راه های حمایت ها از زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار بیمه است گفت: باید این بیمه اولویتش به زنان سرپرست خانواده باشد و مشاغل نیز باید به صورت مساوی در اختیار زنان و مردان گذاشته شود.

امکانات لازم را برای پیشرفت جوانان در حوزه جدید به خصوص فضای مجازی فراهم می کنم

عضو ائتلاف برای پیشرفت با بیان این که سن متوسط دانشمندان ایرانی 32 است گفت: این موضوع نشان دهنده آن است که جوانان ما از جوانان دیگر کشورها جلو افتادند و این به برکت انقلاب اسلامی است چرا که عمر انقلاب هم 34 ساله است.

این کاندیدای ریاست جمهوری خاطر نشان کرد در فناوری های مجازی در حوزه مجازی جوانان ما خیلی پیش رفتند و اگر من رای آوردم و توفیق خدمت به مردم را در دولت آینده داشتم امکانات لازم را برای پیشرفت جوانان در حوزه جدید به خصوص فضای مجازی فراهم می کنم چرا که یکی از راه های فراگیر برای ایجاد شغل است و هند هم این راه را پیشرفت است و امروز دومین صادرکننده سافلر در دنیاست و ما کمتر از هند نیستم.