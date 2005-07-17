121 هزار معتاد طي 8 سال گذشته درمان شده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" محمد رضا راه چمني افزايش تعداد معلولان تحت پوشش اين سازمان را از 258 هزار به 600 هزار نفر و افزايش تعداد معلولان نگهداري شده در مراكز شبانه روزي و روزانه از 9 هزار و 275 به 46 هزار نفر از جمله نشانه هاي اين رشد دانست.

وي گفت : افزايش تعداد زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار تحت پوشش از 112 هزار به 145 هزار نفر، افزايش زنان آسيب ديده اجتماعي تحت پوشش از 547 به 3900 نفر افزايش پذيرش و ساماندهي دختران فراري از 21 نفر در سال 76 به 2397 نفر در پايان سال 83 از ديگر نشانه هاي اين رشد است.

اين در حالي است كه تعداد مراكز خانه هاي سلامت دختران فراري در حال حاضر 32 مركز است و پيش از اين مركزي وجود نداشته است ومراكز بازپروري زنان آسيب ديده نيز در سال 75، 11 مركز بوده كه به 22 مركز افزايش يافته است.

به گفته دكتر راه چمني تعداد كودكان خياباني پذيرش شده در پايان سال 83، 29 هزار نفر بوده و اين در حاليست كه در پايان سال 75 هيچگونه مركزي براي پذيرش اين كودكان وجود نداشته است.

وي گفت در حال حاضر 48 مركز با عنوان مهمانسراي كودكان خياباني در سراسر كشور به پذيرش و ساماندهي اين كودكان مشغولند وي افزود تعداد كودكان يتيم تحت پوشش سازمان بهزيستي از 43 هزار نفر به بيش از 104 هزار نفر افزايش يافته و ميزان پذيرش كودكان بي سرپرست در مراكز شبانه روزي از 3568 نفر به 12 هزار و 556 نفر رسيده است اين در حاليست كه تعداد مراكز نگهداري اين كودكان از 75 مركز در كل كشور به 393 مركز رسيده است.

رئيس سازمان بهزيستي كشور با اشاره به آمار 7 هزار نفري سالمندان در پايان سال 75 افزود: در حال حاضر 30 هزار نفر سالمند تحت پوشش اين سازمان قرار دارند كه 12 هزار و 69 نفر از آنها در 147 مركز نگهداري و توانبخشي سالمندان نگهداري مي شوند. اين در حاليست كه در پايان سال 7 5 تنها 22 مركز فعال در سراسر كشور از 1951 سالمند نگهداري مي كردند .

دكتر راه چمني با اشاره به 6 هزار و 517 نفر بيمار رواني مزمن تحت پوشش اين سازمان كه در 106 مركز ن گه داري مي شوند. گفت: در پايان سال 75، 1100 نفر بيمار رواني تنها در يك مركز نگهداري مي شدند.

دكتر راه چمني آمار بيماران رواني تحت پوشش در پايان سال 75 را 152 نفر اعلام كرد كه اين آمار در حال حاضر به 16 هزار نفر رسيده است.

همچنين خدمات مشاوره تلفني 1 48 از 16 شهرستان فعال به 211 شهرستان ارتقاء يافته و تعداد مراكز مشاوره نيز از 26 مركز به 311 مركز رسيده و تعداد مراكز بازتواني بستري و سرپايي از 33 مركز به 465 مركز افزايش يافته است. به گفته رئيس سازمان بهزيستي در بخش خدمات مشاوره اي سازمان تعداد افرادي كه از اين خدمات استفاده كرده اند 44 هزار مورد بوده كه به 261 هزار مورد افزايش يافته است و ميزان استفاده از خدمات مشاوره اي تلفني 148 از 27 هزار و 77 مورد به 615 هزار و 687 مورد رسيده است.

در بخش پيشگيري از بيماريهاي ژنتيكي در پايان سال 75 هيچ مركزي جهت مشاوره ژنتيك وجود نداشته است و در پايان سال 83 از طريق 125 مركز در سراسر كشور 124 هزار نفر از خدمات مشاوره ژنتيك استفاده كرده اند.