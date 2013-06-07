برنده مناظره سوم مردم و نظام هستند/ رسانه ملی با اصلاح شیوه مناظره بهترین کمک را به انتخاب مردم کرد

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا اینجای برنامه مناظره امروز کاندیداها نشانه انعطاف بسیار قابل تقدیر صدا و سیما است، گفت: رسانه ملی در مسیر اصلاح رفتار خود عمل کرد و به همین دلیل مناظره دوم بهتر از مناظره اول و مناظره سوم بهتر از دو مناظره قبلی و در مجموع بسیار خوب برگزار شد.

وی افزود: خوشحال هستم و افتخار می کنم که دفاع خودم را از عملکرد رسانه ملی در برگزاری این مناظره اعلام کنم و از همه نامزدها نیز که تا اینجای مناظره در مجموع منافع ملی را بر کسب رأی خود ترجیح دادند، تشکر می کنم.

توکلی با بیان اینکه صحبت های روشنگرانه امروز کاندیداها راهنمای خوبی برای انتخاب کاندیدای نهایی مردم است، گفت: امیدوارم صداوسیما این رویه را ادامه دهد و این سعه صدر و انعطاف پذیری از سوی رسانه ملی ادامه دار باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدون شک برنده این مناظره مردم و نظام هستند، تاکید کرد: در بیشتر اوقات مناظره تا حدود زیادی انصاف از سوی کاندیداها رعایت شد و مدل مناسبی از رعایت اخلاق و تعامل سازنده در میان هر هشت نامزد انتخاباتی به نمایش گذاشته شد.

وی ادامه داد: برگزاری چنین برنامه هایی از سوی رسانه ملی و نوع برخورد مناسب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باعث ارتقاء روحیه تفاهم در جامعه می شود که تاثیر مستقیمی بر عملکرد دولت آینده و تعامل مردم با دولتمردان خواهد داشت.

توکلی در پایان خاطر نشان کرد: حفظ چنین رویه ای از سوی کاندیدها، مردم و رسانه ملی باعث خواهد شد تا هر کاندیدایی که با رأی مردم بر روی کار بیاید اگر بر اساس عقلانیت و تدبیر عمل کند، کشور را در مسیر حل مشکلات و پیشرفت سوق دهد.