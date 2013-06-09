آریا عظیمی‌نژاد آهنگساز جوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت‌هایش اینگونه گفت: بعد از اتمام کار آهنگسازی مجموعه "پایتخت" تلاش کردم بعد از مدت‌ها فعالیت در عرصه ساخت موسیقی مجموعه‌های تلویزیونی، به دغدغه‌ها و علاقه‌مندی های خودم در عرصه موسیقی که سال‌هاست ذهن مرا به خود مشغول کرده است، بپردازم.

وی ادامه داد: به زودی در قالب یک مجموعه موسیقایی، موسیقی متن فیلم‌هایی که من به عنوان آهنگساز در آن حضور داشتم منتشر خواهد شد. این مجموعه شامل تعدادی از آثار سینمایی من در مقام آهنگساز است که برای من تجربه‌های متفاوتی را رقم زد. البته تصمیم دارم موسیقی متن مجموعه‌های تلویزیونی از جمله "پایتخت" را هم در قالب آلبوم منتشر کنم که فعلا به دلیل فشردگی فعالیت‌هایم قادر به انجام آن نیستم.

این آهنگساز درباره دغدغه‌های خود در حوزه موسیقی نواحی هم گفت: در تمام آثاری که به عنوان آهنگساز حضور داشتم همواره استفاده از سازهای مناطق مختلف کشورمان و گونه‌های مختلفی از ملودی‌ها و قطعات محلی در ردیف، اصلی‌ترین دغدغه من بوده است به همین دلیل در تلاشم که در صورت فراهم آمدن امکانات یک آلبوم موسیقایی که برگرفته از موسیقی نواحی در شکل و شمایلی متفاوت است در بازار موسیقی منتشر کنم.

عظیمی‌نژاد در پایان درباره فعالیت‌های اخیر خود در سینما و تلویزیون ادامه داد: هم اکنون مشغول کار روی یک پروژه تصویری موسیقایی 26 دقیقه‌ای به نام "لبیک" و یک مجموعه مستند درباره منطقه کشمیر هستم که به زودی این آثار نهایی می‌شود. مستند "لبیک" دارای ویژگی‌های متفاوتی در حوزه آثار شنیداری متناسب با ایام ماه محرم و صفر است که می تواند برای مخاطبان خارجی هم قابل توجه باشد.

ساخت موسیقی متن انواع مجموعه‌های تلویزیونی پریدخت، او یک فرشته بود، کمین، خانه ما، تا ثریا، روز حسرت، رستگاران، پس از سالها، آخرین گناه، زیر هشت، چار دیواری، چک برگشتی، راه طولانی، پایتخت 1 و 2 و فیلم های سینمایی از جمله میم مثل مادر، فرزند خاک، پارک وی، چند کیلو خرما برای مراسم تدفین، طلا و مس از جمله فعالیت‌های آریا عظیمی نژاد در مقام آهنگساز است.