خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: هر رویداد فرهنگی جدای از متن برگزاری خود یک حاشیه نیز در پی دارد. حاشیه‌هایی که به طور معمول جذاب‌تر از متن آن رویداد هستند و دربرگیرنده نکاتی هستند که به طور معمول در روایت‌های رسمی از آن رویداد عنوان نمی‌شود.

حاشیه‌ها به طور معمول برای آشنایی‌زدایی با واقعیت‌ها نوشته می‌شوند و سعی دارند ماهیت متن را بیش از پیش روشن کنند.

شور و شوق مردم کشور در سفر‌های مقام معظم رهبری به استان‌های مختلف کشور موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و انکارش کرد. در کنار ثبت و ضبط جزئیات بیانات مطرح شده در این سفرها، حواشی حضور مردم و نوع استقبال از رهبری موضوعی است که می‌تواند در طول هر سفر ایشان به طور مستقل مورد توجه و دستمایه خلق یک اثر ادبی قرار گیرد و کتاب «ماه بندان» نیز بر همین اساس تالیف و منتشر شده است.

«ماه‌بندان» شامل حاشیه‌نگاری‌ محمدرضا شهبازی از سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی در مهرماه سال 91 است که به قلم محمدرضا شهبازی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.

نویسنده در این کتاب به واسطه ارتباط گرفتن صمیمی با اقشار مردمی که در این سفر به استقبال مقام معظم رهبری آمده‌اند سعی کرده علت و انگیزه استقبال آنها از مقام معظم رهبری را بیان کند و به برخی از شبهه‌افکنی‌ها و ساده‌اندیشی‌های دشمنان در خصوص شگردهای نهادهای حکومتی برای کشاندن مردم به مراسم استقبال از زبان خود آنها پاسخ دهد.

محمدرضا شهبازی در مقدمه خود بر این کتاب می‌نویسد: قرار نبود که حاصل حضورم در تیم رسانه‌ای سفر رهبری به خراسان شمالی تبدیل به کتابی شود که در حال خواندنش هستید. یعنی اصل بر نوشتن کتاب نبود. قرار بود حاشیه‌های روزانه‌ای بنویسم و در همان ایام سفر، در رسانه‌ها منتشر شود که شد، اما از همان شب اول سفر و رفتن به میان مردمی که برای استقبال از رهبرشان داشتند از عقربه‌های ساعت سبقت می‌گرفتند، حس کردم که چند گزارش جمع و جور روزانه یارای قد راست کردن در برابر این حماسه را ندارد و یکی دو ستون نحیف در روزنامه‌ها و سایت‌ها در برابر سنگینی آن کمرش خواهد شکست. می‌دیدم پیرمردها و پیرزن‌‌هایی که پایشان قوت آمدن به استقبال را نداشت و اگر هم می‌آمدند باید در حاشیه خیابان به تماشای شور و شوق جوان‌ها می‌نشستند؛ بودند جوان‌هایی که از روزهای قبل از سفر مشغول راست و ریست کردن مقدمات سفر بودند و حتی در شهر خودشان هم نمی‌توانستند آن طور که باید و شاید رهبر را ببینند؛ بودند کودکانی که شیرین‌زبانی‌هایشان شنیده نمی‌شد و محبتشان به آقا به چشم نمی‌آمد. بودند دانش‌آموزانی که دعای توسل خواندنشان یک روز قبل از ورود رهبر اصلا به گوش کسی‌ نمی‌رسید. اینها و خیلی‌های دیگر هم بودند که فکر کردم معمولا دیده نمی‌شوند و اتفاقا جواب سئوال‌های دل من همین‌هاست.

کتاب «ماه بندان» در 14 فصل تالیف شده است و عنوان هر فصل نیز بر پایه نام شخصیتی انتخاب شده که در آن فصل محوریت حاشیه‌نگاری بوده است. بر همین مبنا عناوین فصول کتاب به ترتیب با عناوینی چون تیمور، ننه‌‌گلی، حاج ابوذر، امان، پویان، خانم صفری، حسین، احمد، بایرام دردی، مهرداد، محمد، ریحانه، امیر و پریا انتخاب شده است.

در بخشی از این کتاب و از فصل پریا می‌خوانیم: یک‌بار هم که با یکی از راننده‌ تاکسی‌‌های بجنورد صحبت را کشانده بودم به سفر رهبری و او بدون اینکه بداند من از اعضای تیم خبری سفر هستم، شروع کرد به تعریف کردن که دخترش روز استقبال نامه‌ای داده است به بچه‌های ارتباط مردمی و از آقا یادگاری خواسته است. چند روز بعد هم کتابی آمده است دم در که رهبر با دستخط خودشان در ابتدای کتاب به نامه دختر او جواب داده‌اند. راننده می‌گفت: من اصلا باورم نمی‌شد این طور بشه، به دخترم می‌گفتم آخه این چیه تو خواستی و گفت: تو نامه‌ام به آقا نوشتم خیلی دوست دارم از شما یادگاری داشته باشم.

کتاب «ماه‌بندان» با شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 6100 تومان و در 160 صفحه منتشر شده است.