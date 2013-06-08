هواداران نامزدها درهنگام انجام تبليغات برای مردم ایجاد مزاحمت نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی با اشاره به اینکه انجام هرگونه کار تبلیغاتی باید بر اساس قانون و مقررات صورت گیرد، افزود: چسباندن پوستر در محل های ممنوعه و هرگونه دیوار نویسی ممنوع است.

وی با بیان اینکه نباید دستاوردهای دوره های گذشته توسط نامزدهای ریاست جمهوری و یا شوراها مخدوش شود، تصریح کرد: باید به دور از هر گونه سیاه نمایی، با رعایت اخلاق، انتخاباتی پرشور و به دور از هر گونه تنش رقم زد.

فرماندار کرمان با اشاره به اینکه همه ساز و کارها برای برگزاری انتخاباتی پرشکوه فراهم است، تصریح کرد: مردم باید طبق معیارها و شاخص های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری افراد ساده زیست، متدین، مردمی، مدیر و مدبر را انتخاب کنند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان کرمان مهمترین شاخصه رئیس جمهور بعدی را ولایی بودن و نزدیک بودن دیدگاه هایش به رهبری دانست و گفت: هر برگی که توسط مردم در صندوق های رای انداخته می شود، تیری است که به سوی دشمن رها می شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم علاوه بر خود باید زمینه حضور سایرین را نیز در پای صندوق های رای فراهم آورند، افزود: انتظار می رود مردم در روز 24 خرداد به افراد ناتوان و مسن کمک کنند تا آرای خود را در صندوق ها بیندازند.

سعیدی تک تک آرای مردم را مهم برشمرد و تصریح کرد: به منظور ایجاد شرایط لازم برای حضور همه مردم، 439 شعبه اخذ رای در شهرستان کرمان برای جمع آوری آرای مردم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری انتخابات ریاست جمهوری و یا شوراها بر یکدیگر برتری ندارند، اذعان داشت: از مردم درخواست می شود برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان خود در شوراها از ابتدای آغاز کار رای گیری در محل شعب اخذ رای، حاضر شده و آن را به ساعات پایانی موکول نکنند.

فرماندار کرمان با اشاره به اینکه حماسه اقتصادی بعد از حماسه سیاسی رقم خواهد خورد، گفت: با وجود اینکه مقام عظمای ولایت در نامگذاری سال های گذشته مسئله اقتصاد را در اولویت قرار داده بودند، اما با توجه به حساسیت انتخابات، خلق حماسه سیاسی را در اولویت اول و خلق حماسه اقتصادی را در اولویت بعدی سال جاری قرار دادند.

وی این مسئله را نشانگر حساس بودن انتخابات از نگاه معظم له دانست و افزود: با توجه به تاکیدات رهبری در خصوص نقش مهم مردم در عرصه های مختلف، باید به منظور مایوس کردن دشمنان، حضور حماسی ملت در انتخابات پیش رو رقم خورد.

رئیس هیئت اجرایی استان کرمان با بیان اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حضور در انتخابات هم حق و هم وظیفه مردم است، تصریح کرد: در حال حاضر شرایط برای حضور همه، چه آن فردی که در تهران زندگی می کند و چه در یک روستا، به طور یکسان فراهم شده است.

