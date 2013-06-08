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۱۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

عزیزی:

35 جواز تاسیس واحد صنعتی در اردبیل صادر شد

35 جواز تاسیس واحد صنعتی در اردبیل صادر شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از صدور 35 جواز تاسیس واحد صنعتی در این استان طی دو ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی ظهر شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان اردبیل اضافه کرد: جواز این تعداد واحد صنعتی با 824 میلیارد ریال سرمایه گذاری و هزار و 382 نفر اشتغالزایی صادر شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 13 واحد صنعتی پروانه بهره برداری در یافت کرده اند، افزود: این واحدها با 151 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 206 نفر اشتغالزایی پروانه بهره برداری دریافت کردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه در سال گذشته نیز تعداد جوازهای صادره تاسیس 104 واحد بوده است، ادامه داد: این تعداد با سرمایه گذاری پنج هزار و 360 میلیارد ریالی و اشتغالزایی دو هزار و 713 نفر جواز گرفته اند.

وی تعداد جوازهای بهره برداری در سال گذشته را 73 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 590 میلیارد ریال و یا اشتغالزایی 891 نفر عنوان کرد.

عزیزی با اشاره به اقدامات این سازمان در بخش معدن بیان داشت: طی سال 91 29 فقره پروانه اکتشاف در سطح استان صادر شده بود که از این تعداد 22 فقره با میزان سرمایه گذاری 63 میلیارد و 500 میلیون ریال و اشتغالزایی 120 نفر به بهره برداری رسید.

وی سیاست دولت را استفاده از ظرفیت معادن بویژه معادن فلزی کشور و فعال سازی این بخش در تمام استانها عنوان کرد و تصریح کرد: در کنار این اولویت با توسعه واحدهای فرآوری است که این سیاست در استان اردبیل نیز پیگیری می شود.

عزیزی همچنین از تحقق 100 درصدی تعهد اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجارت در استان خبر داد و متذکر شد: سهم این سازمان در سال گذشته از تعهد اشتغال استان 9 هزار و 800 نفر و در مجموع 22.3 درصد کل اشتغال بود که محقق شد.

وی با بیان اینکه امسال نیز از 34 هزار و 591 نفر تعهد اشتغال استان هشت هزار فرصت اشتغالزایی سهم این سازمان است، عنوان کرد: این میزان نیز 23 درصد کل تعهد اشتغال استان اردبیل را شامل می شود که برخی فرصت ها ایجاد و بقیه نیز پیش بینی شده است.

کد مطلب 2071312

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