35 جواز تاسیس واحد صنعتی در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی ظهر شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان اردبیل اضافه کرد: جواز این تعداد واحد صنعتی با 824 میلیارد ریال سرمایه گذاری و هزار و 382 نفر اشتغالزایی صادر شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 13 واحد صنعتی پروانه بهره برداری در یافت کرده اند، افزود: این واحدها با 151 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 206 نفر اشتغالزایی پروانه بهره برداری دریافت کردند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه در سال گذشته نیز تعداد جوازهای صادره تاسیس 104 واحد بوده است، ادامه داد: این تعداد با سرمایه گذاری پنج هزار و 360 میلیارد ریالی و اشتغالزایی دو هزار و 713 نفر جواز گرفته اند.

وی تعداد جوازهای بهره برداری در سال گذشته را 73 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 590 میلیارد ریال و یا اشتغالزایی 891 نفر عنوان کرد.

عزیزی با اشاره به اقدامات این سازمان در بخش معدن بیان داشت: طی سال 91 29 فقره پروانه اکتشاف در سطح استان صادر شده بود که از این تعداد 22 فقره با میزان سرمایه گذاری 63 میلیارد و 500 میلیون ریال و اشتغالزایی 120 نفر به بهره برداری رسید.

وی سیاست دولت را استفاده از ظرفیت معادن بویژه معادن فلزی کشور و فعال سازی این بخش در تمام استانها عنوان کرد و تصریح کرد: در کنار این اولویت با توسعه واحدهای فرآوری است که این سیاست در استان اردبیل نیز پیگیری می شود.

عزیزی همچنین از تحقق 100 درصدی تعهد اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجارت در استان خبر داد و متذکر شد: سهم این سازمان در سال گذشته از تعهد اشتغال استان 9 هزار و 800 نفر و در مجموع 22.3 درصد کل اشتغال بود که محقق شد.

وی با بیان اینکه امسال نیز از 34 هزار و 591 نفر تعهد اشتغال استان هشت هزار فرصت اشتغالزایی سهم این سازمان است، عنوان کرد: این میزان نیز 23 درصد کل تعهد اشتغال استان اردبیل را شامل می شود که برخی فرصت ها ایجاد و بقیه نیز پیش بینی شده است.