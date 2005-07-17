به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك جهاني، شاخص بروكراسي اداري ايران در سال 2004 برابر با 41.79 از شاخص كل 100 بوده است.

به گزارش مهر، بانك جهاني شاخص بروكراسي اداري هر كشور را بر اساس هفت معيار مي سنجد.

معيار اول، تعداد روزهايي است كه براي صدور مجوز فعاليت قانوني يك شركت يا كسب و كار تجاري از سوي دولت، طول مي كشد.

معيار دوم، تعداد روندهاي اداري است، كه براي صدور مجوز فعاليت يك شركت يا كسب و كار تجاري از سوي دولت، طول مي كشد.

بانك جهاني همچنين تعداد "روزها" و "رويه هايي" را كه براي اجرايي شدن يك قرارداد قانوني تجاري طول مي كشد، را معيارهاي سوم و چهارم تعيين شاخص بروكراسي يك كشور قرارداده است.

معيار پنجم تعيين شاخص بروكراسي يك كشور، تعداد روزهايي است كه براي ثبت سند مالكيت طول مي كشد.

همچنين تعداد رويه هاي اداري كه بايد طي شود تا يك سند مالكيت به ثبت قانوني برسد، معيار ششم تعيين شاخص بروكراسي يك كشور است.

آخرين معيار تعيين شاخص بروكراسي يك كشور، مدت زماني است (بر حسب سال) كه طول مي كشد تا ورشكستگي يك شركت يا شخص حقوقي در دادگاه به اثبات برسد و وضعيت اموا ل توقيف شده وي مشخص گردد.

به گزارش مهر به نقل از بانك جهاني، ايران از لحاظ شاخص بروكراسي اداري در ميان 14 كشور خاورميانه در رتبه ششم قرار دارد، بدين معنا كه پنج كشور خاورميانه اي از ايران داراي بروكراسي شديدتري هستند.

اين گزاش مي افزايد، در ميان كشورهاي خاورميانه، لبنان با شاخص بروكراسي اداري 52.78 درصد و رتبه جهاني 12، كاغذ بازترين دولت خاورميانه و همچنين آسيا است.

پس از لبنان، سوريه با شاخص بروكراسي اداري 50.19 و رتبه جهاني 19 دومين دولت ديوانسالار خاورميانه محسوب مي گردد.

پس از لبنان و سوريه، رژيم صهيونيستي و مصر از لحاظ شاخص بروكراسي اداري از ايران وضعيت حادتري دارند.

اين گزارش مي افزايد، در ميان كشورهاي خاورميانه، تونس داراي پايين ترين شاخص بروكراسي اداري است و با شاخص 7.88 درصدي در رتبه 130 از ميان 133 كشور مورد بررسي قرار دارد، بدين معنا كه دولت تونس داراي بروكراسي اداري بسيار پايين و در نتيجه كارايي دولتي بالايي است.

گواتمالا داراي بالاترين شاخص بروكراسي اداري و زلاندنو داراي پايين ترين شاخص بروكراسي اداري در سطح جهان هستند.

بر اساس رده بندي بانك جهاني، كشورهاي گواتمالا با شاخص بروكراسي اداري 100، اسلووني 92.91، ايتاليا 90.84، كرواسي 90.58، صربستان 81.82، لهستان 80.19، كنگو 7.27، نيجريه 68.37، رواندا 58.76 و توگو با شاخص بروكراسي اداري 53.22 ده كشور اول دنيا از لحاظ شاخص بالاي بروكراسي اداري هستند.

در مقابل، زلاندنو با شاخص اداري 5.51، هلند 6.11، سنگاپور 7.42، تونس 7.88، نروژ 8.11، ژاپن 8.58، دانمارك 9.75، كره جنوبي 9.75، استراليا 11.46، و ليتواني با شاخص بروكراسي 13.14 درصد، داراي پايين ترين شاخص بروكراسي اداري در سطح دنيا هستند.

بانك جهاني همچنين شاخص بروكراسي اداري آمريكا را 18.33 اعلام كرده و اين كشور را در رتبه 119 جهان از لحاظ شاخص بالاي بروكراسي اداري قرار داده است.

در اين رده بندي هرقدر رتبه كشورها بالاتر باشد نشان دهنده بروكراسي اداري كمتري است.

رتبه ديگر كشورهاي مهم در اين ليست 133 تايي عبارت است از: سوئيس 123، سوئد 122، يونان 121، هنگ كنگ 116، آلمان 11، فرانسه 111، انگلستان 106، چين 105، تركيه 99، كانادا 98، و روسيه 93.

بر اساس اين گزارش، ايران همچنين از لحاظ تعداد روزهايي كه براي صدور مجوز فعاليت قانوني يك شركت يا كسب و كار تجاري از سوي دولت طول مي كشد، در رتبه 52 جهان قرار دارد.

به گزارش بانك جهاني، ميانگين روزهايي كه در سال 2004 براي صدور مجوز فعاليت قانوني يك شركت يا كسب و كار تجاري از سوي دولت ايران طول مي كشيد، 48 روز بوده است.

اين در حالي است، كه اين معيار براي كل كشورهاي خاورميانه به طور ميانگين 39.3 روز طول مي كشد.

بر اساس معيار تعداد روزهايي كه براي صدور مجوز فعاليت يك شركت تجاري از سوي دولت طول مي كشد، هائيتي با 203 روز و استراليا با دو روز به ترتيب داراي بدترين و بهترين شاخص ها هستند.

ايران همچنين از لحاظ تعداد روندهاي صدور مجوز فعاليت يك شركت تجاري، در ميان 133 كشور دنيا با شاخص 9 روز در رتبه 79 جهان قرار دارد.

بر اساس اين گزارش، شاخص تعداد روندهاي صدور مجوز ايران از ميانگين اين شاخص در ميان كشورهاي خاورميانه كه 10.2 روز است، بهتر است.

جمهوري چاد با تعداد 19 روند و زلاندنو با دو روند داراي بدترين و بهترين شاخص ها در اين زمينه هستند.

بر پايه اين گزارش، شاخص ايران در زمينه تعداد روزهايي كه براي اجرايي شدن يك قرارداد قانوني تجاري طول مي كشد، بسيار نااميدكننده است و ايران را در رتبه 25 دنيا قرار مي دهد.

به گزارش بانك جهاني در ايران به طور متوسط 545 روز طول مي كشد تا يك قرارداد قانوني تجاري، حالت رسمي و اجرايي به خود بگيرد.

شاخص ايران از لحاظ تعداد روزهايي كه براي اجرايي شدن يك قرارداد تجاري طول مي كشد، بيش از 130 روز از ميانگين كشورهاي خاورميانه و 157 روز از ميانگين جهاني آن بيشتر است.

بر اساس گزارش بانك جهاني، گواتمالا با 1459 روز و تونس با 27 روز از لحاظ شاخص مدت زمان اجرايي شدن يك قرارداد، به ترتيب داراي بدترين و بهترين شاخص ها هستند.

ايران از لحاظ تعداد روندهاي اداري كه براي اجرايي شدن يك قرارداد طول مي كشد، با 23 روند در رتبه 96 دنيا قرار دارد.

در گزارش ياد شده آمده است، شاخص ايران در اين زمينه از شاخص ميانگين خاورميانه (37.3) و جهان (31.2) بهتر است.

كشور كامرون با شاخص 58 روند بدترين، و استراليا با شاخص 11روند بهترين شاخص را در اين زمينه در سطح جهان دارا هستند.

ايران از لحاظ تعداد روزهايي كه براي ثبت قانوني يك سند مالكيت طول مي كشد، با 36 روز در رتبه 84 جهان قرار دارد و شاخص ايران در اين زمينه از شاخص ميانگين خاورميانه (48.3) و جهان (81.4) بهتر است.

در كرواسي به طور متوسط 956 روز طول مي كشد تا ثبت يك سند مالكيت حالت رسمي به خود بگيرد، در نتيجه اين كشور داراي بدترين شاخص جهاني در اين زمينه است و از اين لحاظ در رتبه اول جهان قرار دارد.

در مقابل، ثبت رسمي يك سند مالكيت در نروژ فقط يك روز طول مي كشد، و اين كشور از اين لحاظ بهترين شاخص جهاني را دارد.

به گزارش مهر، ايران با 9 روند اداري براي ثبت رسمي يك سند مالكيت، در رتبه دوازدهم جهان قرار دارد، كه نشان دهنده نقص شديد قوانين ايران در اين زمينه است.

ميانگين خاورميانه در زمينه ثبت رسمي يك سند مالكيت 6.7 روند، و ميانگين جهاني آن 6.2 روند است.

نيجريه با 21 روند اداري ثبت سند مالكيت و نروژ با يك مرحله اداري ثبت رسمي سند مالكيت، به ترتيب بدترين و بهترين شاخص هاي جهاني را در اين زمينه دارند.

بانك جهاني تصريح مي كند، ايران از لحاظ مدت زماني كه (بر حسب سال) طول مي كشد تا ورشكستگي يك شركت يا شخص حقوقي در دادگاه به اثبات برسد و وضعيت اموا ل توقيف شده آن مشخص گردد، در ميان 133 كشور دنيا رتبه 24 را در اختيار دارد.

بر اين اساس، به طور متوسط در ايران 4.5 سال طول مي كشد، تا ورشكستگي يك شركت يا شخص حقوقي در دادگاه به اثبات برسد، كه هم نسبت به ميانگين جهاني آن (3.2 سال) و هم ميانگين خاورميانه (3.7سال)بسيار بيشتر است و نشاندهنده روند كند قضايي در ايران است.

به گزارش مهر، برزيل با 10 سال روند قضايي بدترين و ايرلند با 0.4 سال بهترين شاخص هاي جهاني را در اين زمينه دارا هستند.

