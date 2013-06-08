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۱۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۲

زید آبادی خبر داد/

7 کتابخانه جدید در سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد

7 کتابخانه جدید در سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدير كل كتابخانه هاي عمومي سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 7 باب کتابخانه جدید در جنوب سیستان و بلوچستان به زودی به بهره برداری می رسد.

اسفنديار زيدآبادي در گفتگو با مهر اظهار داشت: در راستا ي تحقق اهداف سند چشم انداز  1404 به زودي 7 باب كتابخانه عمومي در روستا هاي «آزمن آباد»، «هيچان»، «ساربوك»، «ايرندگان» و «مسكوتان» و همچنین شهرهاي ايرانشهر و چابهار به بهره برداري مي رسد.

وي ادامه داد: با افتتاح و بهره برداري از اين كتابخانه ها یک هزار متر مربع به زير بناي كتابخانه هاي عمومي استان افزوده خواهد شد .

وی هزینه ساخت این کتابخانه ها را 9ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: به زودی علاقمندان به فرهنگ مطالعه در جنوب استان از مزایای این کتابخانه ها برخوردار خواهند شد.

مدير كل كتابخانه هاي عمومي  استان در ادامه با اشاره به استقبال مردم از طرح ايستگاه هاي مطالعه نیز گفت: مرحله دوم اين طرح نیز به زودي در استان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وي  افزود: مرحله اول این طرح با 6 ايستگاه در قالب 7 سازه و با 54هزار جلد و 15 عنوان کتاب به مرحله اجرا در آمد که با استقبال بسیاری از شهروندان روبرو شد.

زید آبادی با اشاره به اینکه مطالعه پايه و اساس توسعه فرهنگي جامعه است افزود: به منظوراجرای مرحله دوم طرح احداث طرح ایستگاه های مطالعه در اماکن عمومی تعداد 3 ایستگاه مورد جانمايي واقع شده است كه با تامين كتاب به زودی اين سازه ها مورد بهره برداری واقع می شود.

کد مطلب 2071371

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