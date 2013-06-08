شهر برج و بارو نیست/ شورای شهر تهران فقط نباید به توسعه عمرانی توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر ،فاطمه دانشور با بیان این‌ مطلب و با اشاره به کمک به زنان و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، اظهار کرد: این موضوع از اولویت‌هاست و برای رسیدن به این هدف با تاسیس موسسه‌ای در سال ۱۳۸۴، سعی کردم به بخشی از اهداف مورد نظرم دست یابم، به طوری که تاکنون ۱۵ هزار خانوار تحت پوشش این موسسه قرار گرفته‌اند. در شعار «شهر برج و بارو نیست، قلب‌های نازک تپنده است» کودکان کار و زنان بدسرپرست و آسیب‌دیده حضور دارند و هدف؛ توجه به اقشاری‌ست که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: به دلیل حجم بالای مهاجرت‌ها به شهر تهران، این شهر همواره در معرض ظهور آسیب‌های اجتماعی به ویژه برای کودکان و زنان بوده است و در کنار سایر نهادهای متولی در این زمینه، معتقدم، شورای شهر تهران می‌تواند ورود جدی به این مساله داشته باشد و چون افزایش آمار کودکان کار و زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست در سطح شهر روح هر شهروند را آزار می‌دهد، نمایندگان مردم در شورای شهر باید علاوه بر حل مشکل این افراد آسیب دیده به فکر آسایش روحی و روانی سایر شهروندان هم باشند.

دانشور با اشاره به اینکه توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه معابر و بزرگراه‌های شهر باید در کنار توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگی باشد، تصریح کرد: هر کدام از اعضای شورای شهر باید در یک کمیسیون و تخصص ورود کند و من نیز با داشتن دغدغه امور زنان و کودکان به دنبال آن هستم تا سهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی شهر تهران داشته باشم.

وی با بیان اینکه در هشت سال گذشته تلاش‌ها بر این بوده تا شهرداری تهران صرفا یک نهاد خدماتی نباشد، اعلام کرد: رویکرد اجتماعی شهرداری تهران زمانی محقق می‌شود که نمایندگان مردم در شورای شهر با تخصیص بودجه‌ای کافی در بخش فرهنگی و اجتماعی، شهرداری را مکلف کنند تا اقداماتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام دهد؛ شاید بر اساس قانون، متولی اصلی این امر سایر سازمان‌ها باشند اما شهروندان از مدیریت شهری انتظار دارند تا نمایندگانشان در شورا برای آسایش روحی آنان نیز تلاش کنند.

رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی با اشاره به تجربیاتش در بخش اقتصادی، گفت: شورای شهر تهران در سه دوره گذشته، دوران آزمون و خطا را طی کرده و باید برای کسب درآمدهای پایدار، برنامه و طرح ارائه دهد تا با شرایطی که مجلس برای درآمدهای پایدار تهران ایجاد کرده، دیگر شهر تهران با شهرفروشی مدیریت نشود. این کار تنها با حضور متخصصان امکان‌پذیر است و از آن‌جا که من در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران مسئولیت دارم و همچنین در حوزه صنعت معدن سال‌هاست فعالیت دارم، بی‌شک تجربیات زیادی در این زمینه کسب کرده‌ام که می‌تواند برای اداره شهر موثر باشد.

فاطمه دانشور با تاکید بر اینکه ساخت و ساز و برج‌سازی در شهر تهران با این شیوه باید متوقف شود، اظهار کرد: توجه به بافت‌های فرسوده و ارائه تسهیلات امر مهمی‌ست که باید مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد چرا که با نوسازی، علاوه بر مقاوم‌سازی خانه‌های تهران، فضای فرهنگی و اجتماعی در محلات نیز مهیا می‌شود و از آسیب‌های اجتماعی نیز دور می‌شویم.