به گزارش خبرگزاري "مهر" اين برنامه كه از روز گذشته آغاز شده به اين شرح است:
شنبه 25/4/84
صبح : تمرين كشتي
عصر : ميداني
يكشنبه 26/4/84
صبح : مرور فن فسفاژن
عصر : ايستگاهي
دوشنبه 27/4/84
صبح : استراحت
عصر : مرور فن هوازي و كشتي
سه شنبه 28/4/84
صبح : استراحت
عصر : استخر و سونا
چهارشنبه 29/4/84
صبح : بسكتبال
عصر : تمرين كشتي
پنج شنبه 30/4/84
صبح : مرور فن فسفاژن
عصر : وزنه قدرتي 50%
جمعه 31/4/84
صبح : مرور فن هوازي و كشتي
عصر : پايان اردو
برنامه تمريني اردو نشينان آزادكار تيم ملي بزرگسالان كشورمان كه جهت آمادگي حضور در مسابقات جهاني 2005 بوداپست مجارستان دراردوي تداركاتي در همدان به سرمي برند ، اعلام شد.
کد مطلب 207145
نظر شما