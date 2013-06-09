خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: چهارمین جشنوراه قصه‌های قرآنی که پیش از این قرار بود همزمان با سی‌امین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم برگزار شود و در آن از آثار تألیفی، ترجمه‌ای و پژوهشی مرتبط با موضوع قصه‌های قرآنی، پیامبران و ائمه علیهم‌السلام و صحابه که در سال‌های 89، 90 و 91 منتشر شده تجلیل شود در سال جاری و همزمان با برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم برگزار نشد.

تماس خبرنگار مهر با حسین فتاحی، دبیر علمی این جشنواره حاکی از آن است که علی‌رغم نامه‌نگاری صورت گرفته از سوی وی با معاونت فرهنگی سازمان اوقاف برای برگزاری این جشنواره پاسخ روشنی به وی درباره برگزاری جشنواره داده نشده است.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام محمدرضا نقدی، رئیس ستاد جشنواره قصه‌های قرآنی نیز از پاسخ شفاف و بیان علت برگزار نشدن این جشنواره خودداری کرد و تلویحا این ماجرا را به مشکلات مالی پیش روی برگزاری این جشنواره مرتبط دانست.

اما پیگیری خبرنگار مهر از رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه حاکی از تصمیم سازمان اوقاف برای تغییر ساختار این جشنواره و برگزاری چهارمین دوره آن با فاصله چهار سال پس از جشنواره سوم است که با دلیل ارائه شده از سوی رئیس ستاد جشنواره قصه‌های قرآنی تفاوتی اساسی دارد.

یار‌احمدی، رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در فراخوانی که پیش از این منتشر شده بود زمانی برای برگزاری جشنواره معرفی نشده بود. امسال تصمیم گرفتیم به طور جدی تغییرات ساختاری در حوزه کمیت و کیفیت جشنواره در آن ایجاد کرده و جشنواره را در نهایت همزمان با سی‌ و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در سال آینده برگزار کنیم.

وی افزود: سعی ما بر این است که جشنواره به عنوان بخشی جزیی در کنار مسابقات قرآن دیده نشود و به عنوان یکی از بخش‌های اصلی آن همزمان با مسابقات شروع و به پایان برسد. این موضوع مستلزم آن است که جلسات کارشناسی در این زمینه برگزار کنیم تا به طرحی ویژه برای برگزاری این جشنواره دست یابیم.

یاراحمدی با اشاره به اینکه هدف سازمان اوقاف از این کار، ایجاد بخشی جدی به نام قصه‌های قرآنی در کنار مسابقات بین‌‌المللی قرآن کریم است، تاکید کرد: جشنواره قصه‌های قرآنی به دلیل علاقه‌ای که به آن وجود دارد نیازمند یک بازتعریف مشخص در رویه برگزاری خود است و در برنامه ‌ماست که در این زمینه با دوستان جلسات کارشناسی ویژه برگزار کنیم.

این مقام مسئول در سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین وجود هر نوع مسئله مالی در برگزار نشدن این جشنواره در سال جاری را رد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در فراخوان قبلی این جشنواره که در حال حاضر در پایگاه اینترنتی سازمان اوقاف و امور خیریه وجود دارد، آخرین مهلت دریافت اثر برای برگزاری این دوره از جشنواره سی‌ام فروردین سال جاری اعلام شده است.