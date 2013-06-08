تشریح جزئیات نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد/ دانشجویان دکترا ممنوع الانتقال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایروان مسعودی اصل بعداز ظهر شنبه در پایان نشست روسای دانشگاه های منطقه 16 کشور در گچساران در جمع خبرنگاران افزود: طی آیین نامه و دستورالعمل اجرایی، امکان میهمانی و نقل و انتقال برای تمام استانها به جز تهران و البرز در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: با توجه به جدول هم ترازی، نقل و انتقال دانشجویان در دانشگاه های تراز بالا به پایین تنها نیازمند هماهنگی بین دانشگاه های مبدا و مقصد و نقل و انتقال در دانشگاه های دارای تراز پایین به بالا علاوه بر هماهنگی دو دانشگاه مبدا و مقصد، دبیر هیئت امنای آن استان نیز باید اعلام نظر کند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد تصریح کرد: تنها تا ۲۰ درصد ورودی های هر سال و رشته تحصیلی در واحدهای دانشگاهی امکان نقل و انتقال دارند که با توجه به آمار سال گذشته که بین ۴۰ تا ۵۰ هزار درخواست داشتیم، پیش بینی ما در سال جاری عددی بین ۶۵ تا ۷۰ هزار درخواست است.

مسعودی اصل یادآور شد: نقل و انتقال شامل ورودی های جدید نمی شود و این عده از دانشجویان باید یک ترم را در دانشگاه یا از طریق مرخصی تحصیلی یا ادامه تحصیل ثبت نام کنند و در واقع دانشجو محسوب شوند و پس از یک ترم درخواست مهمانی یا انتقالی داشته باشند.

وی تاکید کرد: مدرک پایان دوره و دریافت شهریه ثابت توسط واحد مبدا و دریافت شهریه متغیر توسط واحد مقصد صورت می گیرد ضمن اینکه دانشجویان لازم است برای میهمانی موقت که شامل یک یا دو یا سه ترم است ۱۰ درصد مازاد بر شهریه ثابت را به واحد مبدا پرداخت کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره به شرایط خاص انتقال آن دسته از دانشجویانی که پدر یا مادر خود را از دست داده اند، گفت: تمام شرایطی که ذکر می شود باید بعد از ثبت نام صورت گرفته باشد به عنوان مثال دخترانی که بعد از ثبت نام ازدواج می کنند و همسرشان در تهران یا استان البرز باشد، دانشجویی که پدر یا مادر خود را از دست داده اند، همچنین دانشجویانی که هم پدر و هم مادرشان را از دست می دهند، دانشجویانی که بعد از ثبت نام متارکه کرده یا همسرشان فوت می کند، امکان انتقال به تهران و البرز را دارند.

مسعودی اصل، مدیران سیاسی کشور اعم از معاون اول رئیس جمهور، وزرا، سفرا، نمایندگان مجلس و معاونان سفرا و همچنین فرزندان و همسران آنها را نیز شامل شرایط نقل و انتقال دانست.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد با اشاره به شرایط معدل برای نقل و انتقال اظهار داشت: اگر دانشجویی در دو ترم معدل ۱۷ به بالا داشته باشد مشمول میهمانی وانتقال دائم در تمام مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خواهدشد.

مسعودی اصل در خصوص جزئیات انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی گفت: امکان انتقال برای فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و دانشگاههای دولتی که دارای قرارداد رسمی، رسمی آزمایشی و رسمی پیمانی هستند فراهم شده است.

وی ادامه داد: فرزندان و همسران تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد به شرطی که ۹۰ درصد نمره آخرین فرد قبولی را داشته باشند می توانند در مقاطع کاردانی و کارشناسی به جز ارشد و دکترا نقل و انتقال داشته باشند و اگر ۹۰ درصد اعلام شده را کسب نکنند به شرطی که دارای معدل ۱۴ به بالا باشند و رضایت آموزشی و فرهنگی دانشجو توسط واحد مبدا احراز شود امکان انتقال وجود دارد و مدرک پایان دوره نیز توسط واحد مبدا صادر خواهدشد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد یادآورشد: به منظور ارائه تسهیلات برای انتقال اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و وزارت بهداشت درصدد انعقاد تفاهم نامه ای دراین زمینه با این وزارتخانه ها هستیم.