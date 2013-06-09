به گزارش خبرنگار مهر، این روزها عقربه های ساعت سریع تر از همیشه به دنبال هم می دوند، شمارش معکوس برای خلق حماسه ای عظیم آغاز شده، همه جا زیر پوشش تبلیغات نامزدها رنگ و روی دیگری به خود گرفته است. کرج و استان البرز هم از این قاعده مستثنی نیست. از 16 خرداد ماه با آغاز تبلیغات رسمی کاندیداها البرز و شهرهای پیوسته به آن زیر چتر تبلیغات قرار گرفته اند.

روز جمعه همزمان با آغاز نماز عبادی سیاسی راهی مصلی کرج میعادگاه همیشگی شدم تا از نزدیک حال و هوای شهرمان را در دومین روز تبلیغات شاهد باشم.

در طول مسیر منتهی به مصلی شهر کرج از همه قشر برای تبلیغات آمده بودند، بزرگ و کوچک نمی شناخت هر کدام دسته ای از تبلیغات هوادارانشان را در دست گرفته بودند و بین عابران گذری پخش می کردند....

رفته رفته که به مصلی نزدیک تر می شدم شور و نشاط انتخاباتی هم بیشتر می شد، علاوه بر مکان های مشخص شده برای تبلیغات کاندیداها، دیوارهای شهر هم ردیف به ردیف پر شده از تصاویر کاندیداها بود. جمع شدن تبلیغات دو جبهه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در کنار یکدیگر ویترینی دیدنی را فرا روی مردم قرار داده است. از طیف های مختلف کارمند، پزشک، استاد دانشگاه، فرهنگی، روحانی و...در انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا شرکت کرده اند که بیشترین آمار نیز به افراد بین 25 تا 35 سال اختصاص دارد و حاکی از آن است که هرم انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان البرز جوان است.

پوسترهای تبلیغاتی دست به دست می چرخد، بسیاری از خودروها هم با پوسترهای تبلیغاتی هوادارانشان آذین بسته شده اند و از این طریق جبهه سیاسی شان را نشان می دهند.

شهر در شور و نشاط انتخابات قرار گرفته و به استقبال حماسه ای شگرف و ماندگار در تاریخ سیاسی استان البرز می رود.

این نخستین بار است که بعد از شکل گیری شاکله استان البرز اولین انتخابات آن هم ملی و محلی در کنار هم برگزار می شود، بی شک این تجریه ای شیرین برای البرز نشینانی است که به فرموده مقام معظم رهبری ایرانی کوچک را تشکیل می دهند.

ایرانیانی از سراسر کشور با رنگین کمانی از فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها که عزم شان را برای خلق حماسه ای عظیم جزم کرده اند.

بی شک این یک سرآغاز است، شروع همان «حماسه سیاسی»، حماسه ای که به واقع شعار نیست، واقعیتی ملموس و دست یافتی است وقتی یک ملت در طیف ها و گروه ها، طبقه و جایگاه های اجتماعی گوناگون در یک رویداد سیاسی شرکت می کنند، آن زمان است که حماسه سیاسی خلق می شود.

قهرمانان «حماسه سیاسی» همان «مردم» هستند

سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری و مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه می گوید: مردم قهرمانان اصلی خلق «حماسه سیاسی» هستند.

ابراهیم کردلو از «مردم» به عنوان پایه اصلی و رکن اساسی در خلق «حماسه سیاسی» یاد می کند و می گوید: این مردم هستند که با حضور حداکثری در صحنه انتخابات مُهر پایبندی به نظام اسلامی را در پای صندوق های رأی به ثبت می رسانند و «حماسه سیاسی» را معنا می بخشند.

وی ضمن یادآور شدن این نکته که مردم در طول 34 سال اخیر در تمامی عرصه ها نقش آفرین بوده اند و قهرمانانه در تمامی صحنه ها حماسه آفریدند، تصریح می کند: به واقع این حماسه جز با حرکت در مسیر فرامین هادی و راهنمای نظام جمهوری اسلامی رهبر معظم انقلاب و به دستان مردم فهیم و آگاه همیشه در صحنه محقق نخواهد شد.

کردلو با بیان اینکه آحاد مردم نقش کلیدی در خلق این حماسه خواهند داشت، تصریح می کند: حماسه ای که انقریب به وقوع آن نزدیک می شویم جز در سایه اندیشه به منافع ملی کسب نمی شود، از این رو گروه ها، احزاب، مسئولان و ...همگی در این حماسه آفرینی سهیم و تأثیر گذار هستند.

علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، در چهارمین دوره، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز با انتخاب مردم برگزیده می شوند.

اینکه در این استان چند نفر وارد پارلمان های شهری و روستایی می شوند، پاسخی است که ناصر رجبی رئیس ستاد انتخابات استان در گفتگو با مهر مطرح می کند: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 16 شهر استان البرز و 243 روستا برگزار می شود که در روستاهای بالای یک هزار و 500 نفر 5 عضو شورا و در روستاهای زیر یک هزار و 500 نفر جمعیت 3 عضو شورا انتخاب خواهد شد.

رقابت 2940 نامزد برای اکتساب کرسی های پارلمان محلی

رجبی در ادامه با اشاره به تعداد کرسی های پارلمان محلی در سطح استان البرز بیان کرد: 910 کرسی سهم نمایندگان شوراهای شهر و روستا در استان البرز خواهد بود و تعداد 2 هزار و 940 نفر که صلاحیت شان توسط هیئت های اجرایی و نظارتی احراز شده وارد رقابت برای اکتساب کرسی هاخواهند شد.

این مسئول بیان کرد: در شهر کرج 21 نفر عضو اصلی شورای شهر خواهند بود و به ازای هر کرسی 23 داوطلب تأیید صلاحیت شده با یکدیگر رقابت دارند.

سپیده غفاری